"Brega Story" vence a categoria melhor álbum em quadrinhos da primeira edição da CCXP Awards

"Brega Story" de Gidalti Jr. foi o vencedor da categoria melhor álbum em quadrinhos da primeira edição da CCXP Awards, premiação brasileira voltada à celebração dos principais lançamentos da cultura e dos games, no Brasil e no mundo, ocorrida nesta sexta-feira (15).

A entrega de troféus começou antes mesmo do início oficial da cerimônia, no tapete vermelho. E Gidalti Jr. recebeu o troféu com o trabalho que retrata a cultura paraense.

"Brega Story" ambienta-se nos bastidores do universo do brega de Belém do Pará, reproduzindo nos quadrinhos a explosão de som, luzes, cores e formas de um dos gêneros musicais mais expressivos do Brasil.

Para produzir Brega Story, Gidalti dedicou-se a uma intensa pesquisa gráfico-musical. A empreitada culmina em uma narrativa que explora o contraste entre as manifestações culturais periféricas e o mainstream, entre o erudito e o popular, com personagens que vivem a vertigem do sucesso e do fracasso, marcados pelo abandono e precarizados pela vida.

O livro tem 320 páginas e é parcialmente colorido em aquarela. Brega Story acompanha a trajetória de Wanderson Jr., músico que, embora carregue o título de Rei do Brega, tem que se virar para manter a coroa. Além de lutar para adaptar-se às mudanças trazidas pelo tempo, ele tem que negociar com os políticos regionais, com DJs de aparelhagens e com outros músicos para levar adiante seu grande plano de ser uma grande estrela nacional e, quem sabe, internacional.

Sobre o autor

Mestre em artes (UFPA), pós-graduado em História da Arte (Belas Artes/SP), graduado em Artes Plásticas (UFPA) e Publicidade e Propaganda (Unama). Autor da novela gráfica Castanha do Pará (2016 independente e 2017 Editora SESI-SP), obra vencedora do prêmio Jabuti na categoria Histórias em quadrinhos. Tem experiência e desenvolve pesquisas nas áreas de Artes e comunicação, com ênfase em processos de criação, história em quadrinhos, desenho e pintura.