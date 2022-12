Cultura Pop: Comic Com Experience 2022 encerra a programação neste domingo (4)

A convenção Comic Con Experience 2022, o maior evento de cultura pop do Brasil, finaliza sua programação neste domingo (4), em São Paulo, após quatro dias de atividades com atrações nacionais e internacionais. O Grupo Liberal esteve presente no sábado (3) e registrou os principais acontecimentos do terceiro dia da convenção. Após dois anos de modo virtual por conta da pandemia, a edição deste ano foi marcada na história da CCXP pela palavra como os participantes a definiram: épica.

Já é tradição que o sábado seja o dia mais movimentado e com atrações incríveis. Com painéis repletos de conteúdo de alta qualidade, o público se encantou com tudo o que presenciou neste dia. Com os ingressos esgotados há meses, os fãs puderam ver de perto ídolos como Keanu Reeves, Bruna Marquezine, Xolo Maridueña, Noah Centineo, Pedro Pascal, Chloë Grace Moretz, entre diversos outros astros.

“Depois de dois anos, estávamos precisando disso. Foram anos difíceis, mas agora estamos de volta e espero que para sempre. A energia que vem daqui de dentro do evento é algo fora do comum. É uma alegria que só quem está aqui sabe”, contou Marcelo Forlani, sócio-fundador da Omelete Company que organiza a CCXP.

Um dos pontos altos do evento foi o painel promovido pela HBO Max para falar da esperada série de televisão “The Last Of Us”. O painel reuniu Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Neil Druckmann, Craig Mazin. Os convidados falaram da aguardada adaptação em série do game, sendo produzida em parceria com a HBO Max. Foi apresentado ainda um trailer exclusivo que deixou o público muito animado para o lançamento, marcado para janeiro de 2023.

O último painel do dia foi também bastante aguardado, trazendo o ator Keanu Reaves, da trilogia Matrix e de diversas outras produções. Ele falou sobre seu mais novo filme, “John Wick 4: Baba Yaga”, que estreia em 23 de março de 2023. Keanu foi recebido pelo público de pé e conversou descontraído com a plateia. Foram apresentadas cenas exclusivas do filme.

Entre os destaques da programação esteve o local do evento denominado Artists’ Valley, que registrou movimento intenso durante todo o dia. No local foram promovidas mesas de artistas ilustradores e quadrinistas que exibiam seus trabalhos para o público. O autor paraense premiado Gidalti Jr, ganhador do Prêmio Jabuti de histórias em quadrinhos com “Castanha do Pará”, em 2017, e finalista do mesmo prêmio em 2022, com “Brega Story”, esteve presente

“Eu sempre gostei de fazer quadrinho e sempre fiquei fascinado com esse universo de narrativas. Eu estou há uma década aqui em São Paulo e percebi que a nossa região Norte precisa de representação na literatura, no cinema e também nas histórias em quadrinhos, como um todo”, afirmou Gildati Jr para a reportagem do Grupo Liberal.

SOBRE A CCXP 2022

A Comic Con Experience (CCXP) é um evento brasileiro que reúne diversos nomes famosos nas áreas dos games, filmes, séries e histórias em quadrinhos.

O evento é realizado pela Omelete Company, o maior conglomerado dedicado aos fãs de cultura pop do Brasil e que utiliza seu site, redes sociais e parceiros para atingir mensalmente mais de 15 milhões de pessoas ávidas por novidades deste universo.