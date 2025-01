Arraial do Pavulagem leva cultura, educação e solidariedade ao Marajó com ‘Cordão do Galo’ 2025

O Instituto Arraial do Pavulagem está realizando uma série de oficinas e vivências culturais em Cachoeira do Arari, na Ilha do Marajó, desde a última segunda-feira (06/01). A programação, que envolve atividades de canto, dança, percussão, perna de pau, sustentabilidade e economia criativa, culminará no tradicional cortejo do Cordão do Galo, que vai às ruas, no próximo domingo, 12 de janeiro. O evento faz parte da 17ª edição do projeto, que integra as comemorações da Festividade do Glorioso São Sebastião, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Dentro da programação do cortejo, que começa às 8h com concentração no Museu do Marajó, e com saída para as 9h, está sendo esperando um show histórico: a Orquestra João Viana (com integrantes de edições antigas do Cordão do Galo) recebe Ronaldo Silva e Júnior Soares, da banda Arraial do Pavulagem para conectar gerações e celebrar a cultura marajoara.

Segundo Junior Soares, músico e cofundador do Arraial do Pavulagem, que dá assistência para a iniciativa, o cortejo deste ano será ‘colorido e alegre’, com um foco especial nas crianças que estarão ativamente envolvidas.

Ronaldo Silva e Júnior Soares. (Estúdio Tereza e Aryanne- Divulgação)

“A criançada vai estar tocando, dançando, andando na perna de pau, sendo cuidada e participando com seus familiares”, afirmou.

A preocupação com a conexão das crianças e adolescentes participantes com sua realidade local tem sido uma constante desde o início do Arraial do Pavulagem. Soares destaca que o nome ‘Galo’ foi escolhido em homenagem ao Padre Giovanni Gallo, uma figura importante para a comunidade, especialmente pela sua contribuição ao Museu do Marajó, onde ele ajudou a inserir os saberes ancestrais nas vidas de muitas crianças e adultos. “A nossa atividade sempre foi de valorização dessa história local”, enfatizou o músico.

Entre as oficinas que os envolvidos podem participar estão, percussão, com destaque para a tradicional caixa de boi, um instrumento típico da cultura local. As danças de carimbó, bangue e outras manifestações rítmicas também fazem parte do repertório do evento, sempre com foco na valorização da cultura e da história da região.

Para Junior Soares, a chave para esse trabalho está na valorização das raízes culturais, com foco no conhecimento da história e na interação com a realidade das crianças e jovens.

“A cultura transforma a vida das pessoas, é inevitável. O acesso à música, ao teatro, à dança, ao conhecimento das suas culturas locais muda a vida das pessoas para sempre”, afirmou.

As atividades iniciaram no mês de novembro do ano passado na capital paraense, com uma oficina de reaproveitamento de jeans e eventos de arrecadação de doações.

A sustentabilidade e o cuidado com o ambiente também estão no centro da proposta do Arraial do Pavulagem. Soares destaca que é fundamental ensinar as novas gerações a cuidar tanto do meio ambiente quanto da cultura. “O lugar onde se vive é sagrado, e precisamos cuidar dele”, explicou.

Programação

Entre os dias 6 e 10 de janeiro, a Escola Municipal Adaltino Paraense e outros espaços de Cachoeira do Arari recebem diversas atividades culturais e educativas. Durante esse período, serão realizadas vivências culturais para crianças, incluindo canto, dança, perna de pau, percussão, educação e sustentabilidade, além de oficinas de design sustentável e restauro do “Galo” (brinquedo popular).

A Banda João Viana também ministrará capacitações musicais, com foco em orquestra popular e sopro de rua. No dia 9, haverá um bazar solidário com a moeda social “Galo”. Já no dia 10, a programação inclui o plantio coletivo de plantas com crianças e um encontro entre o Cordão do Galo e o Mastro das Crianças do Glorioso São Sebastião. A série de atividades também terá um ensaio geral para o cortejo e apresentações culturais no dia 11, incluindo o espetáculo de marionetes “Borbô” e o Cine Galo com o filme “Ronaldo Silva, O Tambor Ilumina”.

Solidariedade

Além das atividades pautadas em sabores regionais e ancestrais, desenvolvidas para público infantojuvenil da região, o Arraial também levou doações de Belém ao Marajó, destinadas às famílias dos participantes das oficinas. Em 2025, teve recorde de arrecadação: mais de 1 tonelada em cestas básicas, alimentos, materiais escolares, de higiene e outros itens foram entregues.

Este ano, o projeto está trabalhando com 188 crianças e envolvendo 113 famílias em Cachoeira do Arari, no Marajó. Júnior Soares expressou sua a satisfação de ver a participação ativa das crianças em atividades culturais e artísticas, como o aprendizado de músicas que retratam a história e a cultura da região. “É uma expectativa maravilhosa, pois as músicas falam da terra delas, do Marajó”, disse.

Júnior descreveu a ajuda como um momento de grande significado. “É como um Natal depois do Ano Novo, o Natal do Galo”, comparando a ação ao sentimento de esperança e renovação proporcionado pelo evento.

Todas as famílias atendidas receberão cestas básicas, enquanto as crianças do projeto serão beneficiadas com sapatos, roupas e brinquedos. O projeto também garante lanche e alimentação para todos os envolvidos.

O Cordão do Galo 2025 foi selecionado no Programa Rouanet Norte e conta com patrocínio do Banco da Amazônia. O Programa também conta com a participação do Banco do Brasil, Caixa e Correios e a realização do Ministério da Cultura e Governo Federal. Apoio: Associação Musical João Viana, Irmandade dos Devotos do Glorioso São Sebastião, Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Prefeitura de Cachoeira do Arari, Museu do Marajó e Point do Açaí. A realização é do Instituto Arraial do Pavulagem, Ministério da Cultura e Governo Federal.

SERVIÇO

CORDÃO DO GALO 2025

Data: 06 a 12 de janeiro de 2025;

Local: Cachoeira do Arari, Marajó/PA.