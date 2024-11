3º Festival Apoena promove noite de música paraense com 10 atrações regionais

Esta sexta-feira (8) promete ser de muita animação em Belém com a chegada do 3º Festival Apoena - A Música da Floresta, evento que reúne diferentes bandas regionais em uma noite que celebra a cultura amazônica com música, gastronomia e arte indígena.

A festa ocorre no espaço Nabêra, na rua São Boaventura, e oferecerá ao público dez atrações musicais diversas. São grupos que exaltam a cultura paraense e expressam a importância da valorização da identidade amazônica em suas músicas.

Entre as principais atrações da programação estão: Arraial do Pavulagem; Mestre Damasceno; Félix Robatto; Layse e Os Sinceros; Gang do Eletro; Baile do Mestre Cupijó; Bando Mastodontes e Nilson Chaves, que estará comemorando seu aniversário no festival.

Além da música, o Festival Apoena apresentará uma feira criativa com 10 expositores indígenas, além de uma área de alimentação totalmente voltada para a culinária regional.

Nilson Chaves também faz parte do Line-up e comemorará seu aniversário no festival (Foto: Divulgação)

Segundo Anderson Moura, sócio proprietário do Apoena, o festival foi pensado para apresentar ao público toda a pluralidade da música paraense em uma só noite.

“A ideia do festival é mostrar a diversidade musical existente em nossa região. Do tradicional a nova música da Amazônia paraense. Nosso lineup tem do carimbó pau & corda ao tecnobrega, uma mistura que há 10 anos dá super certo nos palcos do Espaço Cultural Apoena e Casa Apoena”, afirma Anderson.

Ele também destaca que o 3º Festival Apoena se trata de uma celebração da cultura do Pará, que busca homenagear os artistas populares que marcaram a identidade do paraense.

“Com quase 10 anos de história na cena cultural paraense, o Espaço Cultural Apoena se tornou um ponto de encontro para quem respira a cultura amazônica. Desde o primeiro Festival buscamos mostrar a força e a beleza da música feita na Amazônia paraense, conectando pessoas e dando palco para os talentos da nossa terra", destaca.

Integrante da banda do Baile do Mestre Cupijó, Kleyton Silva afirma que se sente feliz por participar de todo o movimento cultural promovido pela Casa Apoena.

“A gente se sente muito envolvido com o projeto do espaço cultural Apoena, e o projeto Baile do Mestre Cupijó, desde que surgiu em 2017, encontrou na programação um palco importante para a gente difundir a musicalidade do mestre Cupijó para uma nova geração. Esse festival coroa o trabalho da casa, mas também coroa o nosso trabalho, assim como o trabalho de todos os artistas que estarão participando nesta noite”, declara o artista.

O grupo Baile do Mestre Cupijó também estará embalando o público do evento (Foto: Laércio Esteves)

O músico também ressalta que programações como essa podem incentivar a realização de mais festivais de música que contemplem toda complexidade da música paraense.

“Esse festival é importante para mostrar a outros festivais, que tem vindo fazer programação em Belém, a necessidade de respeitar a nossa diversidade, demonstrando que existe muito mais do que está representado na mídia nacional. No contexto de COP 30, que está no horizonte, é importante que tenhamos várias programações, e essa sensibilidade precisa ser um compromisso”, explica.

O 3º Festival Apoena é realizado com o patrocínio da Natura Musical e apoio institucional da Lei Semear, Fundação Cultural do Estado do Pará e Governo do Pará. Os ingressos para participar da festa custam R$ 50 e podem ser comprados pelo site Sympla.

Serviço

Natura Musical: 3º Festival Apoena - A Música da Floresta

Data: 8 de novembro (sexta-feira)

Local: Espaço Nabêra. Rua São Boaventura, 268 - Cidade Velha - Belém