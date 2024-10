Jovem paraense interpreta a Castanheira no Arrastão do Círio 2024 e celebra fé e cultura popular

O administrador paraense Saimon Silva, de 25 anos, viverá um momento especial neste sábado (12), quando participará do espetáculo Ode à Amazônia no tradicional Arrastão do Círio de Nazaré, organizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem . Devoto de Nossa Senhora de Nazaré, Saimon irá interpretar a Castanheira, uma das maiores árvores presentes na região amazônica e símbolo de força e resistência da floresta.

"Hoje estou representando uma das maiores árvores da biodiversidade do Pará, que é a castanheira, nesse grande mundo que é o Arraial do Pavulagem, que hoje a gente tem como Arrastão do Círio, em alusão a Nossa Senhora de Nazaré", comenta Saimon, que participa ativamente das festividades do Círio.

Todos os anos ele marca presença na trasladação, no sábado, e na procissão principal, no domingo. "Sim, sou devoto. Todos os anos eu sempre vou na trasladação, no sábado, e aos domingos eu vou numa das estações da corda. Hoje eu também faço parte do Batalhão da Estrela, que faz parte do Arraial do Pavulagem", destaca.

O Arrastão do Círio promete transformar o centro histórico de Belém em um palco de celebração cultural, com músicas e apresentações artísticas. Diferente dos famosos arrastões juninos, o cortejo de outubro incorpora símbolos próprios do Círio de Nazaré , como a Barca de Miriti, que substitui o tradicional Boi Pavulagem, em referência ao Círio Fluvial e à devoção à Rainha das Águas.

O Batalhão da Estrela, grupo que lidera o cortejo, toca ritmos tradicionais como Mazurca, Retumbão, Samba de Cacete e Rojão, trazendo uma sonoridade distinta ao Arrastão. Elementos de miriti adornam o evento, enquanto instrumentos como as castanholas de taperebá, de Bragança, e o Roque-Roque conectam a festa à natureza, criando uma experiência imersiva para o público.

A concentração começou às 9h, na Boulevard Castilhos França, no sentido Ver-o-Peso. Após a chegada do Círio Fluvial, o cortejo seguirá pela avenida 16 de Novembro até a Praça Dom Pedro II, onde a banda Arraial do Pavulagem fará sua apresentação ao lado de convidados especiais, encerrando mais uma edição dessa celebração que une devoção e cultura popular.