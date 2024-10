Motociclistas se concentram para Motorromaria do Círio de Nazaré 2024

Por volta das 9h20 deste sábado (12), a movimentação já era intensa na Escadinha do Cais do Porto, ponto de concentração para a tradicional Motorromaria do Círio de Nazaré. Motociclistas aguardam a chegada do Círio Fluvial para dar início a essa jornada de fé, conduzindo a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré até o Colégio Gentil Bittencourt, localizado na avenida Magalhães Barata, no bairro de Nazaré, ao som das buzinas.

Criada em 1990 pela Federação Paraense de Motociclismo, a Motorromaria se tornou um dos principais símbolos da festividade, reunindo pessoas de diversas origens, idades e histórias em uma demonstração de devoção e união. Motociclistas de toda a capital e de diferentes regiões do estado e do país participam, colorindo as ruas com seus veículos e, principalmente, com sua fé em Nossa Senhora de Nazaré.

Entre os motociclistas ​que aguardam o início da Motorromaria, está Iracema Figueiredo, 43 anos, motociclista por aplicativo. Às 9h15, ela já aguardava ansiosa na Escadinha do Cais do Porto. “Meu irmão, que acompanhava sempre, faleceu em 2018. A gente vinha com ele, e, desde quando ele faleceu, a gente continuou. Ele era apaixonado pela Motorromaria”, contou Iracema, ​bastante emocionada.

Ela revelou que pede proteção para Nossa Senhora de Nazaré todos os anos, especialmente para o seu trabalho sobre duas rodas. “Trabalho o dia todo e só paro na hora do almoço. Sempre peço por proteção e, este ano, também por prosperidade”, completou a motociclista.