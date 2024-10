No Círio Fluvial, ministro Jader Filho fala em ‘emoção gigante’ e pede bênçãos para os paraenses

O ministro das Cidades do governo federal, Jader Filho, deu um depoimento em seu Instagram enquanto participa da Romaria Fluvial do Círio de Nazaré, também chamada de Círio Fluvial, na manhã deste sábado (12), em Belém. Segundo ele, o momento é de “emoção gigante”, e o ministro também pediu bênçãos para o povo paraense.

“A gente diz o seguinte: aqui é o Natal dos paraenses. A gente pede só as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré para que proteja todos os paraenses, todos os brasileiros, enfim, a todos nós. Que ela cubra de bênçãos e que a nossa fé só se renove, só aumente. Feliz Círio a todos”, afirma.

Jader Filho participa da comitiva do governo federal que veio acompanhar o Círio de Nazaré em Belém neste ano, ao lado do presidente Lula e de sua esposa, a primeira-dama Janja, por exemplo. O governador Helder Barbalho também está no evento.