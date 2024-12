Arraial do Pavulagem celebra os 30 anos do álbum 'Gente da Nossa Terra' com show especial

O sextou desta sexta-feira (20), começa com uma dica para curtir o Arraial do Pavulagem. O momento de confraternização e celebração será marcado por um show em comemoração aos 30 anos do lançamento do primeiro álbum do grupo, “Gente da Nossa Terra”, e contará com a participação especial da cantora Luê. A apresentação será a partir das 20h, na Casa Apoena (R. São Boaventura, 171 - Cidade Velha.

“Como eu sempre digo, somos um grupo de músicos que inventou uma tradição, é basicamente isso. Inventamos o Arrastão do Pavulagem, mas com um trabalho musical autoral e conseguimos registrar em vários discos. Esse primeiro trabalho foi muito significativo porque ele começou esse nosso processo de registrar e de deixar para a posteridade as nossas músicas e composições, que serviriam para embalar os Arrastões. Foi um disco muito especial para nós porque a partir dali tudo se consolidou na nossa vida musical e artística”, disse Júnior Soares, um dos fundadores do Arraial do Pavulagem.

Além das músicas que eternizaram o início da trajetória do grupo, o evento será recheado de histórias e curiosidades sobre a época da gravação e os bastidores desse momento marcante para a cultura paraense.

“Estamos relembrando do início da nossa brincadeira, desse esforço coletivo que envolve tanta gente. Esta é uma oportunidade de devolver todo o carinho que o Arraial tem recebido. Será uma confraternização para celebrar o trabalho que começou lá atrás e foi escrito a muitas mãos. Vai ser especial e queremos o público lá com a gente”, convida ele, que também é co-fundador do Arraial do Pavulagem.

O “Gente da Nossa Terra” foi lançado originalmente em fita cassete em 1994 pelo projeto “Eu Quero Cultura”, da Fundação Paraense de Radiodifusão (Funtelpa). O disco foi gravado no estúdio Edgar Proença e foi o primeiro registro oficial do Arraial do Pavulagem.

O disco trouxe à tona o talento e a diversidade musical do grupo, marcado pela junção de guitarras, tambores, ritmos regionais e letras que exaltam a cultura amazônica, o que ganhou destaque da imprensa da época, que destacou o caráter inovador do trabalho e sua capacidade de unir gêneros variados, como xote, reggae e carimbó, em um registro único. Matérias jornalísticas ressaltaram a autenticidade do grupo e a força do álbum como um marco na música paraense.

“O reconhecimento pelo trabalho desenvolvido é sempre mais significativo, pelo menos para mim. Nós conseguimos ser vistos em cenário nacional, pelas televisões, e que maravilha. Acho que a cultura do Estado conseguiu atingir aquele lugar que merece ter das pessoas, pela qualidade das produções do Norte. Mas acredito que o reconhecimento como manifestação da cultura nacional isso não é muito fácil de conseguir, são muitos filtros para chegar até lá, então eu acho que, mas não somos conhecidos só como uma manifestação de cultura, mas como patrimônio brasileiro. Isso tem a ver da forma como fazemos, com a forma que fazemos e com a tecnologia que empregamos no trabalho com as pessoas, com o reconhecimento de cada um e no respeito que temos com tudo que fazemos”, finaliza Júnior Soares.

MAIS PROGRAMAÇÃO

O cantor Vaguinho DB e o grupo I Love Pagode se apresentam a partir das 21h, no Quintal 500. As apresentações fazem um passeio pelo pagode dos anos 90, mas também pelas canções atuais.

Vaguinho DB é uma das maiores referências no estilo pagode na cidade de Belém e no Pará, ao acumular 25 anos de trajetória na música regional e contando com inúmeras contribuições para este estilo que é bastante apreciado pelo público local.

Já no domingo (22), o cantor comanda o ‘Pagode Só a Diretoria’ em uma edição especial de Natal, a partir das 15h no Boteco Santa Matta (Av. Rodolfo Chermont, esquina com a rua da Marinha). “Vai ser uma reunião linda, ao lado de grandes amigos e grandes artistas, com certeza vai ser também emocionante, pois na semana do Natal tem uma energia especial no ar e com muito pagode com certeza, convidamos aos amantes do estilo a compartilharem desse momento conosco”, convida o cantor.

Ao lado do artista que irá comandar o evento, subirão ao palco ainda Kiko Bahia e Kontagiou, além de convidados como: Bruno Melo, Serginho Nóbrega, Leozinho, Rodolfão, Pirata Show e TH (Pagode Resenha).