Ex-namorada fala sobre a intimidade de Fiuk: 'Não é o Kid Bengala'

Maia Lozano, ex-namorada de Fiuk, filho de Fábio Jr., fez revelações sobre a intimidade do cantor. Em entrevista, ela deu detalhes sobre a genitália do artista, chegando a compará-lo com o famoso ator pornô Kid Bengala. Os dois tiveram um relacionamento que durou dois anos.

“Não é um Kid Bengala, mas é grande. Bem-dotado, rosinha e bem gostoso”, descreveu Maia, que já faturou mais de R$ 500 mil com conteúdo para maiores de 18 anos.

Recentemente, Maia também demonstrou interesse em gravar conteúdo com Andressa Urach, elogiando a ex-Miss Bumbum por sua presença midiática: “Gosto de gente que quer ver o parquinho pegando fogo, então eu e ela iríamos dar um match”.

Além disso, a influenciadora revelou estar planejando gravações com um sósia de Fiuk, explicando que há muita curiosidade sobre como o cantor se comporta na intimidade.

VEJA MAIS

“Achei muitos candidatos bons, mas o que eu mais quero é que a 'peça principal' se pareça com o Fiuk. Estou avaliando fotos, por enquanto. Os assinantes querem muito ver como é o Fiuk na hora H”, afirmou em conversa com o colunista André Moura.

Maia também comentou sobre a falta de diálogo com o ex-namorado após o término, especialmente em relação à sua nova carreira: “As pessoas são muito curiosas, querem saber se o Fiuk viu o conteúdo, se assinou ou se me criticou. Mas a verdade é que ele não tocou nesse assunto. Vida que segue, até porque não temos mais nada”, concluiu.