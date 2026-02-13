Gilberto Gil se emociona com homenagem em camarote onde Preta Gil passou último carnaval

O cantor Gilberto Gil se emocionou com uma homenagem a Preta Gil no camarote da família, o Expresso 2222, no circuito Barra-Ondina, em Salvador, na Bahia, nesta sexta-feira, 13. Preta passou seu último carnaval no camarote e, na ocasião, foi ovacionada pelo público e homenageada por nomes como Anitta e Ivete Sangalo.

Gil chegou ao evento acompanhado da mulher, Flora Gil. Os dois se emocionaram e olharam com carinho para fotos de diversos momentos da vida de Preta em uma das paredes do camarote.

Francisco Gil, filho de Preta, também esteve presente no Expresso 2222. Neste ano, o camarote tem nomes que marcaram a trajetória da artista, como Margareth Menezes, Flor Gil, neta da cantora, e a banda Gilsons, que tem o filho entre os integrantes.

Preta morreu em julho do ano passado. A cantora foi vítima de complicações por um câncer de intestino, que tratou por dois anos e meio.