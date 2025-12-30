Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Fotografia e memória: o ano de 2025 pelas lentes dos fotógrafos de O Liberal

Momentos históricos, cenas do cotidiano e emoções que marcaram o Pará e o mundo ganham vida na retrospectiva fotográfica dos profissionais de O Liberal

Luciana Carvalho
fonte

Confira o registro de imagens no ano de 2025 pelas lentes dos fotógrafos de O Liberal. (Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal)

Ao longo de 2025, os fotógrafos de O Liberal estiveram nas ruas, nos palcos, nos bastidores dos grandes eventos e nos instantes mais íntimos do cotidiano para registrar imagens que ajudam a contar narrativas. Cada imagem carrega mais do que luz e enquadramento: guarda histórias, sentimentos e a pulsação de um povo.

São fotografias que traduzem emoção, impacto social, cultura, esporte, fé e resistência, revelando, em cada clique, o compromisso com o jornalismo visual e com a memória coletiva. Esta retrospectiva reúne alguns dos registros mais marcantes do ano e é, também, um convite para rever não apenas como ele foi vivido, mas como ele foi sentido e reafirma o poder da fotografia como testemunha do nosso tempo. Veja:

image Visita do presidente Lula ao quilombo Itacoã-Miri, no município de Acará, a cerca de 120 km de Belém. (Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal)
image Registro da missa do rito do Lava-Pés, celebrada na Quinta-feira Santa, em abril, em Belém. Na imagem, o arcebispo Dom Alberto Taveira beija o pé de um fiel, em um dos momentos litúrgicos mais simbólicos da celebração. (Foto: Wagner Santana/ O Liberal)
image Registro de imagens em que  sombrinhas abertas se transformam em símbolo da resistência cotidiana de pessoas comuns que tentavam acessar e participar do debate sobre o futuro do planeta. Cena registrada na Green Zone da COP30.  (Foto: Everaldo Nascimento/ O Liberal)
image Registro do cantor Chris Martin, vocalista da banda Coldplay, durante apresentação no festival Global Citizen, em Belém. (Foto: Thiago Gomes/ O Liberal)
image Registro do Festival Amazônia Live que promoveu o show internacional em um palco flutuante montado sobre o rio Guamá, em Belém. A atração foi a cantora Mariah Carey, que se apresentou pela primeira vez na Amazônia. (Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal)
image Blindados das Forças Armadas que reforçaram o esquema de segurança durante a COP 30, em Belém, atuando no controle de acessos e na proteção das áreas estratégicas do evento. (Foto: Cristino Martins/ O Liberal)
image Supercopa Rei: o Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 1, no estádio Mangueirão, em Belém, e conquistou o terceiro título da competição. Na imagem, a comemoração do segundo gol rubro-negro, marcado por Bruno Henrique. (Foto: Igor Mota/ O Liberal)
image Registro do primeiro gol do Remo no jogo do acesso à Série A, contra o Goiás, em Belém, marcado por Pedro Rocha. (Foto: Thiago Gomes/ O Liberal)
image Registro do abridor de letras Kekel que despertou o interesse pelas letras de barcos ainda na infância. Hoje, ele vive do ofício, preservando e valorizando essa tradição por meio do seu trabalho. (Foto: Ivan Duarte/ O Liberal)
image Lideranças indígenas chegaram a Belém em novembro após percorrer 3 mil km pelo rio Amazonas na Flotilha Yaku Mama. (Foto: Claudio Pinheiro/ O Liberal)
image A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30) chegou ao fim, mas a população de Belém passou a conviver com parte de seu legado a céu aberto. Um mural de 45 metros de comprimento por 3,5 metros de altura ganhou forma na Avenida Marquês de Herval, 761, para eternizar a Marcha Mundial pelo Clima, realizada em novembro na capital paraense. A obra foi produzida coletivamente pelos artivistas Mundano, Mauro Neri e pelos paraenses And Santtos, Marcelo Bocão e Vitor Cupido. A intervenção integra o projeto 'Cinzas da Floresta'. (Foto: Carmem Helena/ O Liberal)
image Atendimento médico e social na Aldeia Missão Nova localizada na Terra Indígena Waiãpi, uma área que abrange os estados do Amapá e o norte do Pará com a parceria da Secretaria de Saúde Indígena na Operação Ágata. (Foto: Wagner Santana/ O Liberal)
image Registro do protesto dos povos indígenas Munduruku durante a COP 30, em Belém. A manifestação bloqueou a entrada da Blue Zone, área onde ocorriam as negociações do evento. Com a presença de agentes da Força Nacional, uma criança indígena aparece no portão, simbolizando a resistência e a luta dos povos originários. (Foto: Tarso Sarraf/ O Liberal)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

fotografia

fotojornalismo

fotojornalismo paraense

fotojornalistas

fotógrafos de o liberal

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SHOWS

Interiores do Pará se preparam para o réveillon com festas à beira-mar, aparelhagem e grandes nomes

Programações gratuitas movimentam Salinópolis, Bragança, Soure, Salvaterra, Marabá e Altamira

31.12.25 12h52

FESTAS

De Anitta a Guns N’ Roses: Belém terá agenda histórica de shows em 2026

Capital paraense se consolida como rota das grandes turnês com maratona de pré-carnaval e shows de ícones como Gilberto Gil e Djavan.

31.12.25 8h00

LUTO

Retrospectiva: relembre os famosos que morreram em 2025

Lista relembra nomes do Pará, do Brasil e do mundo que morreram ao longo do ano

30.12.25 23h44

AGENDA

Carabao comanda maratona de shows no Réveillon paraense

Com uma agenda frenética, a aparelhagem que atravessa a capital e o interior

30.12.25 17h56

MAIS LIDAS EM CULTURA

VIRALIZOU

Lembra dela? Internautas dizem que campeã do BBB está 'irreconhecível' e ela rebate críticas

Vencedora do Big Brother Brasil (BBB) 23 afirma que não se incomoda com comentários e detalha rotina de saúde e cuidados

01.01.26 8h30

TELEVISÃO

BBB é destaque entre os Reality Shows previstos para 2026 no Brasil; veja a lista!

Emissoras como Record, SBT e Band também preparam estreias e novas temporadas de seus programas de entretenimento mais populares

01.01.26 8h40

dica

Novelas turcas: veja uma lista de produções emocionantes para assistir no Globoplay

Veja detalhes de 'Leyla: Sombras do Passado', 'Mãe', 'O Último Verão' e 'Hercai: Amor e Vingança', disponíveis na plataforma de streaming do Grupo Globo

01.01.26 8h30

SESSÃO DA TARDE

Sessão da Tarde hoje: Qual filme vai passar na TV Globo hoje, quinta-feira (01/01)?

O filme 'As Panteras' vai ao ar logo após a edição especial da novela 'Terra Nostra', na TV Globo

01.01.26 11h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda