Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Quais os 100 melhores filmes de todos os tempos? Veja lista da 'Empire'

A lista inclui clássicos do cinema até sucessos recentes do novo milênio - que também têm potencial para se tornarem clássicos

Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Canva)

A cada ano, novos e bons filmes chegam às telas do cinema. A tarefa de montar uma lista com os melhores filmes de todos os tempos é árdua, mas a revista Empire se propôs a cumprir o desafio. Com base em opiniões dos leitores e de críticos, a publicação divulgou, nesta semana, uma lista com os 100 melhores filmes de todos os tempos.

A seleção começou a ser montada com a opinião do público, que recomendou longas que mais confortaram, desafiaram, entreteram ou inspiraram. Em seguida, a equipe de críticos e colaboradores da revista filtraram as escolhas e montaram a classificação com base no mérito artístico e impacto cultural de cada uma das produções.

A lista inclui clássicos do cinema até sucessos recentes do novo milênio - que também têm potencial para se tornarem clássicos. Confira o ranking, em ordem decrescente, abaixo.

Os 100 melhores filmes de todos os tempos:

100) Cães de Aluguel (1992)

99) Feitiço do Tempo (1993)

98) Paddington 2 (2017)

97) O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (2001)

96) O Segredo de Brokeback Mountain (2005)

95) Donnie Darko (2001)

94) Scott Pilgrim contra o Mundo (2010)

93) Retrato de Uma Jovem em Chamas (2019)

92) O Profissional (1994)

91) Logan (2017)

90) O Exterminador do Futuro (1984)

89) Onde os Fracos Não Têm Vez (2007)

88) Titanic (1997)

87) O Exorcista (1973)

86) Pantera Negra (2018)

85) Todo Mundo Quase Morto (2004)

84) Encontros e Desencontros (2003)

83) Thor: Ragnarok (2017)

82) Os Suspeitos (1995)

81) Psicose (1960)

80) Los Angeles - Cidade Proibida (1997)

79) E.T. O Extraterrestre (1982)

78) Amor à Flor da Pele (2000)

77) O Retorno de Jedi (1983)

76) A Chegada (2016)

75) Um Lugar Silencioso (2018)

74) Trainspotting - Sem Limites (1996)

73) Cidade dos Sonhos (2001)

72) Janela Indiscreta (1954)

71) Up: Altas Aventuras (2009)

70) Homem-Aranha no Aranhaverso (2018)

69) Bastardos Inglórios (2009)

68) Lady Bird (2017)

67) Cantando na Chuva (1952)

66) Um Estranho no Ninho (1975)

65) Os Sete Samurais (1954)

64) La La Land (2016)

63) Corra! (2017)

62) Lawrence da Arábia (1962)

61) O Labirinto do Fauno (2006)

60) Chumbo Grosso (2007)

59) Moonlight (2016)

58) Guardiões da Galáxia (2014)

57) Blade Runner 2049 (2017)

56) A Rede Social (2010)

55) Taxi Driver (1976)

54) O Resgate do Soldado Ryan (1998)

53) Forrest Gump (1994)

52) Caçadores de Emoção (1991)

51) Whiplash: Em Busca da Perfeição (2014)

50) Um Corpo que Cai (1958)

49) A Viagem de Chihiro (2001)

48) Os Caça-Fantasmas (1984)

47) Faça a Coisa Certa (1989)

46) A Lista de Schindler (1993)

45) O Grande Lebowski (1998)

44) A Felicidade Não Se Compra (1946)

43) Sangue Negro (2007)

42) 12 Homens e uma Sentença (1957)

41) O Silêncio dos Inocentes (1991)

40) Cidadão Kane (1941)

39) Gladiador (2000)

38) Três Homens em Conflito (1966)

37) Se7en - Os Sete Crimes Capitais (1995)

36) Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças (2004)

35) O Iluminado (1980)

34) O Senhor dos Anéis: As Duas Torres (2002)

33) Casablanca (1942)

32) O Enigma de Outro Mundo (1982)

31) Interestelar (2014)

30) Fogo contra Fogo (1995)

29) Apocalypse Now (1979)

28) Indiana Jones e a Última Cruzada (1989)

27) O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei (2003)

26) Duro de Matar (1988)

25) Clube da Luta (1999)

24) O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final (1991)

23) 2001 - Uma Odisseia no Espaço (1968)

22) Vingadores: Ultimato (2019)

21) Alien, o 8º Passageiro (1979)

20) Matrix (1999)

19) A Origem (2010)

18) Parasita (2019)

17) Aliens: O Resgate (1986)

16) Blade Runner (1982)

15) Jurassic Park (1993)

14) O Poderoso Chefão 2 (1974)

13) De Volta para o Futuro (1985)

12) Mad Max: Estrada da Fúria (2015)

11) Star Wars (1977)

10) Os Bons Companheiros (1990)

9) Os Caçadores da Arca Perdida (1981)

8) Vingadores: Guerra Infinita (2018)

7) Pulp Fiction (1994)

6) Tubarão (1975)

5) Um Sonho de Liberdade (1994)

4) Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008)

3) O Poderoso Chefão (1972)

2) Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca (1980)

1) O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel (2001)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CINEMA/LISTA/REVISTA EMPIRE/MELHORES FILMES
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

INVESTIGAÇÃO

Ex-chacrete morre após ser atacada por pitbull do filho no Rio de Janeiro

O caso foi registrado na 118º DP (Araruama) após a morte de Lia Hollywood.

30.11.25 8h39

EQUILÍBRIO

Editoria de Cultura de O Liberal une interesse público e popular, do global ao local

Núcleo atua na interseção entre o que o público deseja e precisa saber, exigindo agilidade, apuração minuciosa e criatividade constante

29.11.25 17h00

DRAMA E ROMANCE

Debora Ozório estreia como protagonista em nova novela vertical da Globo

Primeira novela vertical da Globo, Tudo Por Uma Segunda Chance marca a estreia de atriz como protagonista e inaugura um novo modelo de dramaturgia ágil e multiplataforma

29.11.25 10h00

NOVIDADES

Participação na COP 30 abre portas para Carabao, que mira novos projetos em 2026

Aparelhagem participou da Freezone e atraiu turistas e moradores durante a conferência

29.11.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

INVESTIGAÇÃO

Ex-chacrete morre após ser atacada por pitbull do filho no Rio de Janeiro

O caso foi registrado na 118º DP (Araruama) após a morte de Lia Hollywood.

30.11.25 8h39

CRISE

Ivete Sangalo e Daniel Cady viveram em casas diferentes antes do divórcio; veja detalhes

Ex-casal passou por crise durante a pandemia e chegou a viver em casas diferentes

28.11.25 22h01

será?

Teoria da 'maldição' de clipe ressurge com separação de Ivete Sangalo; entenda

Após anúncio da cantora, internautas revisitam a lista de casais famosos do videoclipe que terminaram seus relacionamentos

30.11.25 10h04

CELEBRIDADES

Comentário de Ivete Sangalo sobre amor e sexo viraliza após divórcio com Daniel Cady

Casal estava junto há mais de 16 anos. Eles são pais de Marcelo, de 16 anos, e das gêmeas Marina e Helena, de 7

28.11.25 10h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda