Ex-atriz de filmes pornô anuncia conversão ao cristianismo: 'Vida de pecado'

A ex-estrela da indústria de filmes adultos Jenna Jameson, de 51 anos, anunciou no último domingo (9) que se converteu ao cristianismo e foi batizada. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou ter deixado "a vida de pecado" para seguir uma nova trajetória espiritual.

"Depois de décadas sendo conhecida pelo meu corpo e pecado, fui batizada e agora ajudo outros a encontrarem Jesus também", escreveu a ex-atriz, em trecho que repercutiu entre seus seguidores.

Em entrevista ao jornal New York Post, Jenna afirmou que a decisão representa uma mudança profunda em sua vida e que sua experiência pode servir de exemplo para outras pessoas.

VEJA MAIS

Jenna Jameson fala sobre transformação e fé

Ao New York Post, ela disse: "Estou sendo forte e orgulhosa em relação à minha caminhada com Jesus Cristo. Proclamar meu amor por Ele está abrindo os olhos de muitas pessoas para o fato de que elas não são irredimíveis".

Histórico religioso e trajetória profissional

Antes da atual conversão, Jenna havia se aproximado do judaísmo em 2015, durante o relacionamento com o empresário israelense Lior Bitton. Atualmente, afirma estar inteiramente dedicada à fé cristã.

Reconhecida como um dos nomes mais conhecidos da indústria de filmes adultos entre as décadas de 1990 e 2000, Jenna deixou o setor em 2008. Posteriormente trabalhou como modelo para webcam por alguns anos antes de se afastar definitivamente dos conteúdos voltados ao público adulto.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)