Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ex-atriz de filmes pornô anuncia conversão ao cristianismo: 'Vida de pecado'

Jenna Jameson disse nas redes sociais que foi batizada e decidiu dedicar a vida à fé cristã após deixar indústria de filmes adultos

Jennifer Feitosa
fonte

Jenna Jameson anunciou nas redes sociais que mudou de vida (Instagram @jennacantlose)

A ex-estrela da indústria de filmes adultos Jenna Jameson, de 51 anos, anunciou no último domingo (9) que se converteu ao cristianismo e foi batizada. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou ter deixado "a vida de pecado" para seguir uma nova trajetória espiritual.

"Depois de décadas sendo conhecida pelo meu corpo e pecado, fui batizada e agora ajudo outros a encontrarem Jesus também", escreveu a ex-atriz, em trecho que repercutiu entre seus seguidores.

Em entrevista ao jornal New York Post, Jenna afirmou que a decisão representa uma mudança profunda em sua vida e que sua experiência pode servir de exemplo para outras pessoas.

VEJA MAIS

image Atriz de 'As Branquelas' muda de ramo e se torna criadora de conteúdo adulto
A estrela Maitland Ward disse que a decisão foi movida pelo desejo de ter mais liberdade nas produções audiovisuais

image Filha da atriz pornô Elisa Sanches critica Virginia Fonseca por uso de anabolizantes; veja o vídeo!
Gabriela Zito reage a vídeo de influenciadora e alerta sobre os riscos do uso de bomba para saúde física e mental

image Atriz pornô e rainha de bateria causa polêmica após dançar funk sem calcinha
A criadora de conteúdo adulto Elisa Sanches explicou o motivo pelo qual estava sem calcinha em um aniversário

Jenna Jameson fala sobre transformação e fé

Ao New York Post, ela disse: "Estou sendo forte e orgulhosa em relação à minha caminhada com Jesus Cristo. Proclamar meu amor por Ele está abrindo os olhos de muitas pessoas para o fato de que elas não são irredimíveis".

Histórico religioso e trajetória profissional

Antes da atual conversão, Jenna havia se aproximado do judaísmo em 2015, durante o relacionamento com o empresário israelense Lior Bitton. Atualmente, afirma estar inteiramente dedicada à fé cristã.

Reconhecida como um dos nomes mais conhecidos da indústria de filmes adultos entre as décadas de 1990 e 2000, Jenna deixou o setor em 2008. Posteriormente trabalhou como modelo para webcam por alguns anos antes de se afastar definitivamente dos conteúdos voltados ao público adulto.

(Jennifer Feitosa, Jovem Aprendiz, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jenna jameson

conteúdo 18+
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GRATUITO

Lia Sophia recebe convidados no show Amazônia Plural na Caixa Cultural Belém

As apresentações celebram celebra a diversidade musical amazônica durante a COP30

12.11.25 17h16

ATIVISMO

Klebber Toledo se credencia para COP 30 e destaca admiração por jornalista Sônia Bridi: 'Lenda'

Em 2025, o ator esteve em Belém discutindo pautas indígenas

12.11.25 15h44

SAÚDE

Joelma conta que acaba de se recuperar da Covid pela décima vez

Atualmente, a cantora está viajando pelo Brasil com 'Isso é Calypso Tour'

12.11.25 15h06

GRATUITO

'Pasárgada', de Dira Paes, ganha duas sessões especiais, durante a COP 30 em Belém

Filme dirigido, escrito e protagonizado pela artista paraense terá exibições no Cine Dira Paes, no Palacete Pinho, e na Ilha do Combu

12.11.25 14h54

MAIS LIDAS EM CULTURA

beijo técnico?

Vídeo: beijo intenso de Mel Maia e André Lamoglia choca web e viraliza

Nomes dos atores entraram nos tópicos mais comentados do momento na noite de terça-feira (11)

12.11.25 10h32

FAMOSOS

Narcisa diz que Boninho é 'péssimo pai': 'Só gosta da outra filha'

A socialite também destacou a ausência de Boninho quando Marianna foi aceita para estudar em uma das universidades

11.11.25 8h38

FAMOSOS

Alexia Novelino: quem é a namorada paraense de João Silva, filho do Faustão?

A jovem é filha do ex-deputado estadual do Pará e empresário Alessandro Novelino

12.11.25 8h53

CELEBRIDADES

Jenny Miranda, filha adotiva de Gretchen, estreia em conteúdo adulto

Novidade foi compartilhada nas redes sociais e provocou comentários de seguidores

12.11.25 12h02

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda