Após passar 24 anos sem beijar, Vyni revela que vida amorosa está agitada

A passagem de Vyni pelo "Big Brother Brasil 22" deu o que falar, principalmente pela personalidade do ex-brother. O influenciador que afirmou durante o confinamento que nunca havia beijado mesmo tendo 24 anos, contou recentemente que a vida amorosa dele está agitada ultimamente.

VEJA MAIS

“Estou tirando o atraso! (risos). Tenho me permitido conhecer pessoas. Tem muitas pessoas da comunidade LGBTQIA+ reprimem sua sexualidade na adolescência por medo da homofobia. Eu mesmo não deixei essa parte aflorar no momento certo e hoje estou descobrindo. Brinco com a Maria (amiga de reality show) que vou adotar o modo piranha e ficar com todo mundo”, contou ele em entrevista à Quem.

O influenciador, que agora mora em São Paulo, disse também que ter falado sobre ser assexual foi equivocado da parte dele. “Eu falava que não sentia desejo porque nunca tinha provado. Com 24 anos eu não tinha beijado ninguém! Como você vai sentir falta de algo que nunca provou? Além disso, eu pensava que ninguém fosse me desejar. Dizia que ia ficar solteiro, sem beijar ninguém e focar no trabalho. Tinha medo também. Sofri uns traumas, que até hoje não consigo falar, e que me deixaram 24 anos com medo de ser quem eu era. Por isso pensei em anular essa parte na minha vida e focar em outras coisas. Hoje (o sexo) faz parte da minha vida. Poderia fazer até mais (risos)”, pontou.

Na nova fase da vida, Vyni afirma que ainda não está pronto para um relacionamento sério. “Hoje estou curtindo, mas não quero relacionamento ainda. Tenho muitos traumas e dificuldade de confiar. Às vezes, tenho até dificuldade em confiar em mim mesmo em relação a ter certeza que a pessoa está comigo porque me ama, que eu sou suficiente, que estou correspondendo a expectativa dela… Por isso tento não entrar em relacionamento ainda. Hoje prefiro curtir minha solteirice livre e desimpedido”, ressaltou.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)