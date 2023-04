Quem é Vanessa Carvalho? Ex-’Casamento às Cegas’ é apontada como novo affair de Gustavo

No mesmo dia em que Gustavo anunciou o término com Key Alves, fãs começaram a especular que o Cowboy estaria paquerando outra ex-participante de reality: Vanessa Carvalho, que participou do “Casamento às Cegas 2”, da Netflix. Ambos já desmentiram a história, mas o boato gerou curiosidades nos internautas sobre quem é a celebridade.

Vanessa Carvalho tem 32 anos, trabalha como psicóloga e empresária. No “Casamento às Cegas 2”, ela disse que também gerencia as fazendas da família. No reality da Netflix, ela recebeu um “não” no altar do seu par, Tiago Chapola, mesmo após, segundo a influenciadora digital, ele ter dito previamente que aceitaria se casar.

Após o programa, Vanessa tem se dedicado à carreira de influencer. Um vídeo, publicado na noite de quarta-feira (4) pela empresária, depois dos boatos envolvendo ela e Gustavo virem à tona, mostra as semelhanças no perfil entre os dois ex-participantes de reality. “A mesma coisa que Gustavo fala, estou passada”, notou uma usuária do Instagram. Confira:

Gustavo e Vanessa desmentem boatos

Depois do surgimento do boato, Vanessa Carvalho desmentiu que estaria se relacionando com Gustavo e se disse fã do ex-casal. “Oie, Central (página do Twitter), tudo bom? Então, eu segui o Gustavo no início do BBB, pois tínhamos um adm em comum. Não estou flertando com ninguém. Inclusive, sempre apoiei o casal GusKey e puxei mutirão para ambos”, escreveu a ex-Casamento às Cegas 2.

Em entrevista à coluna Léo Dias, Gustavo também negou as informações de que estaria se relacionando com Vanessa. “Não, não, já estão me arrumando outra, estou fora, é mentira, é fake news”, disse.