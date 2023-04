BBB 23: Fred Desimpedidos disse que não quer contato com a paraense Paula por causa de Larissa

Fred Bruno pregou um discurso de paz e amor durante sua passagem no "BBB 23", assumiu outra postura fora da casa. Após ser eliminado do programa, o youtuber deixa claro que vai manter relação com 20 participantes, menos com um. De acordo com publicação do Extra, o influenciador "não quer papo" com a paraense. Paula Freitas.

No programa, os dois não tiveram nenhum embate direto, porém, ele não gostou de como a ex-sister falou de Larissa, com quem Fred teve um affair no reality. O fato dela ter falado mal pelas costas da professora de educação física não agradou o youtuber.

Fred teria inclusive parado de seguir Paula no Instagram, que por sua vez, também deixou de seguir o influenciador.

Mesmo com embates diretos na casa do BBB 23, com Cristian, Domitila e até Sarah Aline, a postura de afastamento foi e será apenas com Paula, já que ele continua seguindo os demais participantes nas redes sociais.

O maior embate no programa de Fred foi com Sarah Aline.

Vale lembrar, que dentro da Casa do Reencontro, com a ausência de Fred, Paula chegou a perguntar para Larissa sobre Gabriel Medina: "O Brasil quer saber de uma coisa também... Larissa, responda para gente: Gabriel Medina, essa história é real ou não é?"

Larissa confirma que seguiu de volta o surfista nas redes sociais, mas nega que eles tenham trocado mensagens: "Vários famosos me seguiram e eu segui de volta. Mas aí encarnaram no Medina, não sei por que. Nada a ver".