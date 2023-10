Ídolo de clube espanhol pausa carreira para apoiar esposa com câncer

Jonathan Viera, de 34 anos, ídolo do Las Palmas, surpreendeu ao não participar do último jogo do fim de semana. A razão por trás dessa ausência foi esclarecida. O capitão do Las Palmas, da primeira divisão da Espanha, afastou-se dos gramados. Jonathan Viera, 34 anos, tem optado por não jogar com o intuito de apoiar sua esposa, Estefania Reyes, que enfrenta um diagnóstico de tumor no útero.

A divulgação dessa situação ocorreu quando Estefania compartilhou a notícia nas redes sociais nesta semana. Ela explicou que passou por uma cirurgia para remover o tumor que havia sido identificado "algumas semanas atrás" e que a operação foi bem-sucedida. Posteriormente, Viera homenageou sua esposa em uma postagem, escrevendo: "Sempre com um sorriso. Esta tem sido sempre nossa melhor arma. Te amo."

Viera é uma figura proeminente na história do Las Palmas e está em sua quarta passagem pelo clube. Nascido e criado na cidade, ele também teve experiências em clubes como o Valencia e o Beijing Guoan, na China, mas sempre retornou à sua equipe de infância.

Contudo, no início de outubro, algo mudou. Durante um jogo contra o Celta, Viera ficou no banco de reservas. Ele entrou no segundo tempo e foi crucial na reviravolta, marcando um gol de pênalti e fornecendo uma assistência. Após a partida, ele expressou sua percepção de que sua carreira estava chegando ao fim, dizendo: "As etapas acabam, e acho que a minha está acabando. Cada vez falta menos. Sempre que vou a campo tento aproveitar. Como disse, falta muito pouco para mim."

A declaração provocou comoção no Las Palmas. No jogo seguinte contra o Villarreal, Viera permaneceu no banco. O presidente do clube, Miguel Ángel Ramírez, divulgou declarações públicas indicando que o jogador estava passando por questões pessoais e levantando a possibilidade de rescisão de contrato.

Após a pausa da Data Fifa de outubro, o jogo contra o Rayo Vallecano se aproximou, mas Viera não foi relacionado. O treinador do Las Palmas, Garcia Pimenta, foi reservado em relação à possível volta do jogador, declarando: "Não sei."

Na última terça-feira, no entanto, as postagens de Jonathan Viera e Estefania Reyes lançaram luz sobre a situação. Ainda não está claro quando o jogador retomará suas atividades no Las Palmas, nem se o contrato será de fato rescindido. O que está certo é que, no momento, o foco de Viera está em cuidar de sua esposa.