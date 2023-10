Meses após dispensar De Gea, Manchester United considera recontratação do goleiro

O Manchester United está considerando a possibilidade de reintegrar o goleiro David de Gea, três meses após tê-lo dispensado. Segundo o Daily Mail, a equipe está preocupada com a perspectiva de perder Andre Onana, que pode se juntar à seleção camaronesa no início de 2024 para a Copa Africana das Nações.

Antes do início da temporada da Premier League, o treinador Erik ten Hag implementou mudanças significativas no estilo de jogo do United, e uma dessas mudanças envolvia a busca por um novo goleiro com características diferentes das de De Gea.

VEJA MAIS

A escolha recaiu sobre Andre Onana, que foi adquirido pela equipe inglesa da Inter de Milão por 47 milhões de euros. Isso levou à dispensa de De Gea, que desde então ficou disponível no mercado.

A ameaça de perder Onana por até oito jogos entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024, caso ele participe da Copa das Nações com Camarões, preocupa o Manchester United. O clube tem duas opções no banco, Altay Bayindir, contratado durante a janela de transferências de verão, e Tom Heaton, que, aos 37 anos, ainda se recupera de uma lesão, mas essas alternativas podem não ser suficientes para cobrir a ausência de Onana.

Antes de liberar De Gea, o Manchester United tentou mantê-lo com um salário reduzido, já que considerava seus vencimentos muito acima da média do mercado, conforme reportado pelo Daily Mail. No entanto, o goleiro recusou a oferta de redução salarial de 375 mil euros por semana após meses de negociações. Mesmo sem um novo clube à vista, De Gea deixou o Old Trafford. No entanto, a necessidade de um substituto para Onana poderia resultar em um novo contrato no início de 2024.