Adeus, cartão amarelo? Federação Holandesa propõe 5 mudanças drásticas nas regras do futebol

O futebol passou por mudanças significativas ao longo do tempo. A regra que impede o goleiro de segurar a bola recuada de um companheiro de time com a mão, por exemplo, foi implementada em 1992. Em 2018, a Fifa investiu no árbitro de vídeo na Copa do Mundo da Rússia. Agora, a Federação Holandesa de Futebol (KNVB) propõe mais cinco alterações drásticas nas normas do esporte.

As sugestões foram apresentadas no Soccerex, evento de futebol realizado em Amsterdã, pelo secretário-geral da entidade, Gijs de Jong. De acordo com o jornal The Athletic, a KNVB já conversa com a Fifa e com o International Football Association Board (IFAB), órgão responsável pelas regras do esporte, para a implementação das alterações. As ideias incluem abandonar os cartões amarelos e até mudar o tempo de jogo. Veja, a seguir, todas as propostas:

1) Arremessos laterais

Uma das propostas visa acabar de vez com os arremessos laterais. Ao invés do lançamento manual, a federação holandesa sugere que os jogadores possam chutar a bola para colocá-la em jogo novamente.

2) Cobrança de falta

Na apresentação, a KNVB destaca a ideia de o atleta poder passar a bola para si mesmo ao cobrar uma falta, o que não é permitido nas regras do esporte atualmente. A ideia já está em fase de testes nas categorias de base do futebol holandês.

3) Substituições

As regras de substituição mudaram recentemente. Atualmente, os técnicos podem realizar até cinco alterações por jogo - antes, o número máximo era três. A entidade holandesa, no entanto, propõe que as trocas de jogadores possam ocorrer de forma ilimitada.

4) Sin bin

Essa é uma das ideias mais significativas. A KNVB sugere a troca dos cartões amarelos pelo "sin bin", ou seja, a exclusão temporária do jogador que cometer a infração. A medida é usada no rúgbi e no hóquei, e chegou a ser discutida pelo IFAB no ano passado.

5) Tempo de jogo

Outra alteração radical é no tempo das partidas. Os holandeses querem que a duração de cada etapa passe de 45 para 30 minutos. Neste contexto, as substituições ocorreriam com o duelo em andamento, e o cronômetro seria pausado sempre que a bola saísse de jogo, de modo a garantir os 60 minutos de confronto em campo.