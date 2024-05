Ponta esquerda do Remo aprova novo técnico e espera vitória contra o Sampaio Corrêa

Neste sábado (1), o Remo tem a chance de, enfim, dar uma alegria ao torcedor azulino, caso vença o Sampaio Corrêa, pela 7ª rodada da Série C. O confronto é importante para os dois times, que lutam contra a crise e a permanência na zona de rebaixamento da competição. Enquanto o Remo é o 14º, com quatro pontos, o Sampaio é o 17º, com dois, abrindo o Z4.

Depois de seis jogos e apenas uma vitória, o Remo tem a obrigação de vencer fora de casa, se quiser acabar com uma triste estatística de não vencer fora de casa há um ano. A pressão da torcida e da diretoria por resultados vem balançando o estado emocional dos atletas, que acreditam na recuperação longe de casa.

"Com certeza é possível sim a gente recuperar. Nós sabemos do momento, sabemos que o grupo vive um momento delicado, mas a gente está muito focado e se tiver que vir reforço vai vir para ajudar a todos nós, com certeza. No entanto, nosso elenco está muito focado e preparado para essa virada", avalia o meia-atacante Jaderson, uma das peças de destaque no elenco.

O jogador falou sobre a chegada do técnico Rodrigo Santana e se mostrou satisfeito com os primeiros contatos. "Foi uma semana muito importante, ele trouxe as ideias dele de jogo e nós, do grupo, o abraçamos. Estamos muito focados, estamos muito fechados com o treinador, e que ele venha para somar e para ajudar nessa caminhada", disse, levando em consideração todo o elenco.

"Acho que ele deu uma confiança a mais para nós. Um ânimo a mais. Tem jogadores que estavam com desconfiança e agora estão mais confiantes, então este momento é muito importante para o grupo. Todos os jogadores que estão confiantes, que quando eles tiverem a oportunidade, eles consigam abraçar".

A delegação azulina já está em São Luiz e deve entrar em campo com algumas novidades, incluindo o lateral-direito Diogo Batista, contratado para suprir a ausência do lesionado Thalys. "Nós trabalhamos muito em cima das dificuldades deles, então nós estamos muito bem. O professor passou o vídeo, estratégia, então nós vamos botar em prática no jogo", completa. O duelo começa às 17 horas, direto do estádio Castelão.