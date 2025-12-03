Ath. Bilbao x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) por La Liga

Athletic Bilbao x Real Madrid disputam hoje, quarta-feira (03/12), a 19° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo será realizado às 15h (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em Bilbau, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ath. Bilbao x Real Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Real Madrid é o vice-líder de La Liga e acumula 10 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 29 gols marcados e 13 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas do Campeonato Espanhol.

Já o Athletic Bilbao está em 8° lugar com 6 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 14 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Ath Bilbao x Real Madrid: prováveis escalações

Athletic Bilbao: Simão; Gorosabel, Laporte, Vivian, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sanchez, Nico Williams; Gómez. Técnico: Ernesto Valverde.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Rudiger, Carreras; Camavinga, Valverde, Tchouameni; Bellingham; Mbappé, Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso.

FICHA TÉCNICA

Athletic Bilbao x Real Madrid

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio de San Mamés Barria, em Bilbau, Espanha

Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 15h