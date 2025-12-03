Ath. Bilbao x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) por La Liga Athletic Bilbao e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 03.12.25 14h00 O Real Madrid soma 13 pontos a mais que o Athletic Bilbao em La Liga (X/ @realmadrid) Athletic Bilbao x Real Madrid disputam hoje, quarta-feira (03/12), a 19° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo será realizado às 15h (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em Bilbau, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ath. Bilbao x Real Madrid ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Real Madrid é o vice-líder de La Liga e acumula 10 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 29 gols marcados e 13 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas do Campeonato Espanhol. Já o Athletic Bilbao está em 8° lugar com 6 vitórias, 2 empates, 6 derrotas, 14 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Copa da Alemanha, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Ath Bilbao x Real Madrid: prováveis escalações Athletic Bilbao: Simão; Gorosabel, Laporte, Vivian, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sanchez, Nico Williams; Gómez. Técnico: Ernesto Valverde. Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Militão, Rudiger, Carreras; Camavinga, Valverde, Tchouameni; Bellingham; Mbappé, Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso. FICHA TÉCNICA Athletic Bilbao x Real Madrid Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio de San Mamés Barria, em Bilbau, Espanha Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Athletic Bilbao Real Madrid La Liga 2025 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 Campeonato Brasileiro Atlético x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Atlético-MG e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 03.12.25 19h30 Campeonato Brasileiro Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão Flamengo e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 03.12.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’ Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 04.12.25 8h00 CAMPEÃO BRASILEIRO Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025 O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo 04.12.25 0h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.12.25 7h00 AMOR AO LEÃO Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva 03.12.25 20h04