Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Liverpool x Sunderland: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/12) pela Premier League

Liverpool e Sunderland jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Sunderland soma 1 ponto a mais que o Liverpool na Premier League (X/@SunderlandAFC)

Liverpool x Sunderland disputam hoje, quarta-feira (03/12), pela 14° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Liverpool x Sunderland ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Liverpool é o 8° colocado da Premier League e acumula um total de 7 vitórias, 6 derrotas, 20 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Sunderland ocupa a 6° posição e soma 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 17 gols marcados e 13 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série A do Brasileirão, Copa da Alemanha, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

image Ath. Bilbao x Real Madrid: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) por La Liga
Athletic Bilbao e Real Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

image Arsenal x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/12) pela Premier League
Arsenal e Brentford jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Liverpool x Sunderland: prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Gravenberch e Szoboszlai; Salah (Gakpo), Wirtz e Isak. Técnico: Arne Slot.

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete e Reinildo; Sadiki, Xhaka, Traoré e Le Fée; Talbi e Brobbey. Técnico: Régis Le Bris.

FICHA TÉCNICA
Liverpool x Sunderland
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra
Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 17h15

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Liverpool

Sunderland

jogos de hoje

Premier League
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Futebol

Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’

Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 

04.12.25 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira

04.12.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Atlético x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão

Atlético-MG e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

03.12.25 19h30

Campeonato Brasileiro

Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/12) pelo Brasileirão

Flamengo e Ceará jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

03.12.25 19h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ex-atacante do Flamengo, Roma fala sobre o DNA Rubro-Negro no Brasileirão: ‘cresce no final’

Mengão conquistou o oitavo título brasileiro nesta quarta-feira. O ex-atleta paraense foi revelado pela base do time da Gávea. 

04.12.25 8h00

CAMPEÃO BRASILEIRO

Torcida do Flamengo faz festa em Belém após vitória e título do Brasileirão 2025

O gol da vitória foi marcado por Samuel Lino aos 36 minutos do primeiro tempo

04.12.25 0h29

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série A do Brasileirão, Coppa Italia e Premier League movimentam o futebol nesta quinta-feira

04.12.25 7h00

AMOR AO LEÃO

Remo recebe na sede pai e filho que viralizaram no jogo do acesso

Everton ficou conhecido após ser atropelado por uma moto momentos antes de entrar no Mangueirão, quando descia do ônibus com o filho para assistir à partida decisiva

03.12.25 20h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda