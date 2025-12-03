Liverpool x Sunderland: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03/12) pela Premier League

Liverpool x Sunderland disputam hoje, quarta-feira (03/12), pela 14° rodada da Premier League. O jogo será realizado às 17h15 (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Liverpool x Sunderland ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Liverpool é o 8° colocado da Premier League e acumula um total de 7 vitórias, 6 derrotas, 20 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Sunderland ocupa a 6° posição e soma 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, 17 gols marcados e 13 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Liverpool x Sunderland: prováveis escalações

Liverpool: Alisson; Joe Gomez, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Gravenberch e Szoboszlai; Salah (Gakpo), Wirtz e Isak. Técnico: Arne Slot.

Sunderland: Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete e Reinildo; Sadiki, Xhaka, Traoré e Le Fée; Talbi e Brobbey. Técnico: Régis Le Bris.

FICHA TÉCNICA

Liverpool x Sunderland

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra

Data/Horário: 03 de dezembro de 2025, 17h15