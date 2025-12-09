Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Com Souza em obras, Tuna pode mandar partidas do Parazão longe de Belém

Informação foi confirmada pelo presidente da Lusa, Miltoniel Santos.

Caio Maia e Fábio Will
fonte

Gramado do Estádio do Souza é alvo de críticas (Reprodução / Youtube)

A Tuna Luso, terceira equipe com mais títulos paraenses, corre o risco de não mandar suas partidas no Parazão 2026 no estádio do Souza. Quem confirmou a informação ao Núcleo de Esportes de O Liberal foi o presidente da Águia Guerreira, Miltoniel Santos. Segundo ele, a casa cruzmaltina está passando por reformas que podem não ser concluídas até o início da competição.

"Então, o trabalho começou — ou reiniciou, vamos dizer assim — porque, no primeiro momento, um trabalho já havia sido feito por iniciativa do clube com a empresa, para ver se eles nos ajudavam a antecipar por conta do calendário de 2026. A gente precisa do estádio para o jogo. Hoje já devem estar lá fazendo o trabalho de retirada da grama que já está fora e iniciando a irrigação, a parte necessária para a plantação do novo gramado. No primeiro momento, sim, [há a possibilidade de o Souza não ser usado no Parazão] porque não tem como. Se der, a gente vai fazer de tudo para jogar lá. Mas, se não for possível, a gente vai ter que procurar outro local", explicou o mandatário cruzmaltino.

image Miltoniel Santos, presidente da Tuna (Fábio Will)

Segundo o presidente, os possíveis municípios que podem abrigar a Águia Guerreira no Parazão são Bragança e São Sebastião da Boa Vista. Jogos em Belém, no Mangueirão, Baenão e Curuzu também não são descartados.

"A gente vai depender muito dos clubes. O Mangueirão tem essas questões das despesas, que são muito altas. Mas Curuzu e Baenão… a gente precisa conversar com os dirigentes. Ainda estamos conversando, com possibilidade da área de Bragança e de um outro local que a gente possa avaliar também, São Sebastião da Boa Vista. Mas ainda não tem nada definido", finalizou.

A Tuna é uma das 12 equipes que participam do Campeonato Paraense de 2026. Nesta terça (9), representantes dos clubes se reuniram no congresso técnico do torneio, que vai definir os grupos e a tabela da competição, que começa em janeiro.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

tuna luso

souza
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa do Brasil Sub 20

América x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações da final da Copa do Brasil Sub-20 hoje (09)

América-MG e São Paulo jogam pela Copa do Brasil Sub 20 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

09.12.25 19h00

Futebol

FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano

Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear.

09.12.25 17h04

Futebol

Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’

Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF.

09.12.25 16h08

Liga dos Campeões

Mônaco x Galatasaray: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League

Monaco e Galatasaray jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

09.12.25 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

LEÃO

Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026

Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição

07.12.25 19h08

Futebol

FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano

Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear.

09.12.25 17h04

Futebol

Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF

Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano

09.12.25 15h44

Futebol

Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela

À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026.

09.12.25 12h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda