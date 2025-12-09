Com Souza em obras, Tuna pode mandar partidas do Parazão longe de Belém

A Tuna Luso, terceira equipe com mais títulos paraenses, corre o risco de não mandar suas partidas no Parazão 2026 no estádio do Souza. Quem confirmou a informação ao Núcleo de Esportes de O Liberal foi o presidente da Águia Guerreira, Miltoniel Santos. Segundo ele, a casa cruzmaltina está passando por reformas que podem não ser concluídas até o início da competição.

"Então, o trabalho começou — ou reiniciou, vamos dizer assim — porque, no primeiro momento, um trabalho já havia sido feito por iniciativa do clube com a empresa, para ver se eles nos ajudavam a antecipar por conta do calendário de 2026. A gente precisa do estádio para o jogo. Hoje já devem estar lá fazendo o trabalho de retirada da grama que já está fora e iniciando a irrigação, a parte necessária para a plantação do novo gramado. No primeiro momento, sim, [há a possibilidade de o Souza não ser usado no Parazão] porque não tem como. Se der, a gente vai fazer de tudo para jogar lá. Mas, se não for possível, a gente vai ter que procurar outro local", explicou o mandatário cruzmaltino.

Miltoniel Santos, presidente da Tuna (Fábio Will)

Segundo o presidente, os possíveis municípios que podem abrigar a Águia Guerreira no Parazão são Bragança e São Sebastião da Boa Vista. Jogos em Belém, no Mangueirão, Baenão e Curuzu também não são descartados.

"A gente vai depender muito dos clubes. O Mangueirão tem essas questões das despesas, que são muito altas. Mas Curuzu e Baenão… a gente precisa conversar com os dirigentes. Ainda estamos conversando, com possibilidade da área de Bragança e de um outro local que a gente possa avaliar também, São Sebastião da Boa Vista. Mas ainda não tem nada definido", finalizou.

A Tuna é uma das 12 equipes que participam do Campeonato Paraense de 2026. Nesta terça (9), representantes dos clubes se reuniram no congresso técnico do torneio, que vai definir os grupos e a tabela da competição, que começa em janeiro.