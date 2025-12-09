Com Souza em obras, Tuna pode mandar partidas do Parazão longe de Belém Informação foi confirmada pelo presidente da Lusa, Miltoniel Santos. Caio Maia e Fábio Will 09.12.25 14h23 Gramado do Estádio do Souza é alvo de críticas (Reprodução / Youtube) A Tuna Luso, terceira equipe com mais títulos paraenses, corre o risco de não mandar suas partidas no Parazão 2026 no estádio do Souza. Quem confirmou a informação ao Núcleo de Esportes de O Liberal foi o presidente da Águia Guerreira, Miltoniel Santos. Segundo ele, a casa cruzmaltina está passando por reformas que podem não ser concluídas até o início da competição. "Então, o trabalho começou — ou reiniciou, vamos dizer assim — porque, no primeiro momento, um trabalho já havia sido feito por iniciativa do clube com a empresa, para ver se eles nos ajudavam a antecipar por conta do calendário de 2026. A gente precisa do estádio para o jogo. Hoje já devem estar lá fazendo o trabalho de retirada da grama que já está fora e iniciando a irrigação, a parte necessária para a plantação do novo gramado. No primeiro momento, sim, [há a possibilidade de o Souza não ser usado no Parazão] porque não tem como. Se der, a gente vai fazer de tudo para jogar lá. Mas, se não for possível, a gente vai ter que procurar outro local", explicou o mandatário cruzmaltino. Miltoniel Santos, presidente da Tuna (Fábio Will) Segundo o presidente, os possíveis municípios que podem abrigar a Águia Guerreira no Parazão são Bragança e São Sebastião da Boa Vista. Jogos em Belém, no Mangueirão, Baenão e Curuzu também não são descartados. "A gente vai depender muito dos clubes. O Mangueirão tem essas questões das despesas, que são muito altas. Mas Curuzu e Baenão… a gente precisa conversar com os dirigentes. Ainda estamos conversando, com possibilidade da área de Bragança e de um outro local que a gente possa avaliar também, São Sebastião da Boa Vista. Mas ainda não tem nada definido", finalizou. A Tuna é uma das 12 equipes que participam do Campeonato Paraense de 2026. Nesta terça (9), representantes dos clubes se reuniram no congresso técnico do torneio, que vai definir os grupos e a tabela da competição, que começa em janeiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol tuna luso souza COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Brasil Sub 20 América x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações da final da Copa do Brasil Sub-20 hoje (09) América-MG e São Paulo jogam pela Copa do Brasil Sub 20 hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 09.12.25 19h00 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Presidente da FPF avalia congresso e aprova novo regulamento do Parazão: ‘competição de vanguarda’ Torneio deste ano sairá de 12 para 10 datas, para se adequar a novo calendário da CBF. 09.12.25 16h08 Liga dos Campeões Mônaco x Galatasaray: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/12) pela Champions League Monaco e Galatasaray jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 09.12.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Definidos os adversários do Remo na Série A de 2026 Com rebaixamento de Ceará, Fortaleza, Juventude e Sport, elite de 2026 fica definida e Leão já conhece o cenário da competição 07.12.25 19h08 Futebol FPF sorteia grupos do Parazão 2026 e define data do primeiro Re-Pa do ano Sorteio também definiu as rodadas do Parazão 2026. Equipes, portanto, já sabem onde e com quem vão estrear. 09.12.25 17h04 Futebol Paysandu define metas para 2026 durante Congresso Técnico da FPF Gerente de futebol Vandick Lima comenta planejamento, competições e ajustes no elenco para o próximo ano 09.12.25 15h44 Futebol Congresso técnico do Parazão é realizado nesta terça (9); evento define grupos e tabela À tarde, será realizado o sorteio dos grupos da competição, que terá um novo formato de disputa em 2026. 09.12.25 12h04