Remo volta a enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão após 48 anos e tenta quebrar longo jejum Partida, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, ocorre na próxima quinta-feira (19), no Maracanã O Liberal 17.03.26 11h52 Remo busca resultado histórico na próxima quinta (Raul Martins / Ascom Remo) O Remo volta a enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira (19), no Maracanã, pela sétima rodada da Série A 2026. O time azulino vai em busca de um resultado histórico diante do rubro-negro carioca. O Leão Azul não vence a equipe há cerca de 51 anos. Ao todo, Remo e Flamengo se enfrentaram 10 vezes em jogos oficiais. O Mengão tem larga vantagem no retrospecto, com sete vitórias, contra três do Leão Azul. A última vitória azulina contra os cariocas ocorreu no Brasileiro de 1975, que, na época, foi chamado de Copa Brasil. Fora de casa, o Remo fez 2 a 1 sobre o Flamengo. Mesquita festeja um dos gols da vitória do Remo sobre o Flamengo de Zico no Maracanã (Divulgação) Antes disso, o Leão Azul já havia vencido o clube em outras duas oportunidades, também no Brasileiro: em 1972, quando o Remo venceu por 1 a 0, em casa, e, em 1973, também em casa, superou o time carioca por 2 a 1. Depois de 1975, as equipes se enfrentaram mais seis vezes, e o Flamengo venceu todas. VEJA MAIS Capitão do Remo, Marllon projeta reação no Brasileirão: 'Daqui pra frente as coisas vão melhorar' Zagueiro avalia atuação contra o Coritiba, destaca evolução do time com novo treinador e pede apoio da torcida antes do duelo contra o Flamengo no Maracanã. Contra o Remo, atacante Pedro pode alcançar marca histórica no Flamengo; saiba detalhes Atacante rubro-negro pode ultrapassa Gabigol e se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão Vale destacar que, em jogos oficiais, as equipes nunca empataram. O duelo mais recente entre os times foi em 2013, pela Copa do Brasil. Naquele ano, os clubes fizeram duas partidas. No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 1 a 0 em Belém. Já na volta, o rubro-negro confirmou a eliminação do Leão Azul após fazer 3 a 0. Mesmo com a desvantagem no retrospecto geral, considerando os jogos entre as equipes no Campeonato Brasileiro, o Remo leva vantagem. Foram cinco jogos pela competição nacional, com três triunfos azulinos contra dois do rubro-negro. Reencontro Agora, cerca de 48 anos após o último duelo no Brasileirão, os clubes se enfrentam novamente. O Remo vai em busca da primeira vitória no campeonato. Até o momento, a equipe tem apenas três empates e três derrotas, a última contra o Coritiba-PR, na sexta rodada. Em contrapartida, com um jogo a menos, o Mengão tem três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Com isso, a equipe ocupa a quinta posição da tabela, com 10 pontos. Já o Remo é o 16º, com três. Agenda A partida entre Remo e Flamengo ocorre na próxima quinta-feira (19), às 20h, no Maracanã. O jogo terá cobertura completa e transmissão lance a lance de OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. Confira o retrospecto entre Remo e Flamengo Remo 1 x 0 Flamengo-RJ - 17/09/1972 - Brasileiro-Nacional Remo 2 x 1 Flamengo-RJ - 21/10/1973 - Brasileiro-Nacional Remo 0 x 3 Flamengo - 01/06/1974 - Brasileiro-Nacional Remo 2 x 1 Flamengo - 25/10/1975 - Brasileiro-Copa Brasil Remo 0 x 1 Flamengo - 02/04/1978 - Brasileiro-Copa Brasil Remo 0 x 4 Flamengo - 23/04/2003 - Copa do Brasil Remo 2 x 3 Flamengo - 30/04/2003 - Copa do Brasil Remo 0 x 2 Flamengo - - 08/04 /2009 - Copa do Brasil Remo 0 x 1 Flamengo - 03/04/2013 - Copa do Brasil Remo 0 x 3 Flamengo - 17/04/2013 - Copa do Brasil Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 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