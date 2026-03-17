Remo volta a enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão após 48 anos e tenta quebrar longo jejum

O Remo volta a enfrentar o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira (19), no Maracanã, pela sétima rodada da Série A 2026. O time azulino vai em busca de um resultado histórico diante do rubro-negro carioca. O Leão Azul não vence a equipe há cerca de 51 anos.

Ao todo, Remo e Flamengo se enfrentaram 10 vezes em jogos oficiais. O Mengão tem larga vantagem no retrospecto, com sete vitórias, contra três do Leão Azul.

A última vitória azulina contra os cariocas ocorreu no Brasileiro de 1975, que, na época, foi chamado de Copa Brasil. Fora de casa, o Remo fez 2 a 1 sobre o Flamengo.

Mesquita festeja um dos gols da vitória do Remo sobre o Flamengo de Zico no Maracanã (Divulgação)

Antes disso, o Leão Azul já havia vencido o clube em outras duas oportunidades, também no Brasileiro: em 1972, quando o Remo venceu por 1 a 0, em casa, e, em 1973, também em casa, superou o time carioca por 2 a 1. Depois de 1975, as equipes se enfrentaram mais seis vezes, e o Flamengo venceu todas.

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Vale destacar que, em jogos oficiais, as equipes nunca empataram. O duelo mais recente entre os times foi em 2013, pela Copa do Brasil. Naquele ano, os clubes fizeram duas partidas. No primeiro jogo, o Flamengo venceu por 1 a 0 em Belém. Já na volta, o rubro-negro confirmou a eliminação do Leão Azul após fazer 3 a 0.

Mesmo com a desvantagem no retrospecto geral, considerando os jogos entre as equipes no Campeonato Brasileiro, o Remo leva vantagem. Foram cinco jogos pela competição nacional, com três triunfos azulinos contra dois do rubro-negro.

Reencontro

Agora, cerca de 48 anos após o último duelo no Brasileirão, os clubes se enfrentam novamente. O Remo vai em busca da primeira vitória no campeonato. Até o momento, a equipe tem apenas três empates e três derrotas, a última contra o Coritiba-PR, na sexta rodada.

Em contrapartida, com um jogo a menos, o Mengão tem três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Com isso, a equipe ocupa a quinta posição da tabela, com 10 pontos. Já o Remo é o 16º, com três.

Agenda

A partida entre Remo e Flamengo ocorre na próxima quinta-feira (19), às 20h, no Maracanã. O jogo terá cobertura completa e transmissão lance a lance de OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.

Confira o retrospecto entre Remo e Flamengo

Remo 1 x 0 Flamengo-RJ - 17/09/1972 - Brasileiro-Nacional

Remo 2 x 1 Flamengo-RJ - 21/10/1973 - Brasileiro-Nacional

Remo 0 x 3 Flamengo - 01/06/1974 - Brasileiro-Nacional

Remo 2 x 1 Flamengo - 25/10/1975 - Brasileiro-Copa Brasil

Remo 0 x 1 Flamengo - 02/04/1978 - Brasileiro-Copa Brasil

Remo 0 x 4 Flamengo - 23/04/2003 - Copa do Brasil

Remo 2 x 3 Flamengo - 30/04/2003 - Copa do Brasil

Remo 0 x 2 Flamengo - - 08/04 /2009 - Copa do Brasil

Remo 0 x 1 Flamengo - 03/04/2013 - Copa do Brasil

Remo 0 x 3 Flamengo - 17/04/2013 - Copa do Brasil