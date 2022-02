Um vídeo do jogador do Flamengo e da Seleção Brasileira, Everton Ribeiro, com a camisa do Paysandu, circula na internet. O jogador recebeu o uniforme do Papão de presente de um torcedor bicolor. O manto alviceleste foi personalizado com o nome do craque rubro-negro.

No ano passado, o jogador Neymar foi presenteado com uma camisa do Papão pelo ex-jogador Lecheva, que atualmente ocupa o cargo de coordenador de futebol do Bicola.

