Em Live e com show do I Love Pagode, Paysandu lança novos uniformes

O Paysandu lançou na noite desta quinta-feira (3) o novo uniforme para a temporada 2022. O clube fez uma live no canal do YouTube PapãoTV, onde divulgou o novo manto, da coleção Payxão e Ousadia. O uniforme n° 2 leva o nome de 'Destemida'. A camisa está disponível em todos os tamanhos.

Paysandu lançou os novos uniformes; destaque para a camisa n° 2, chamada 'Destemida' (Reprodução / PapãoTV)

Confira os valores:

Infantil e juvenil: R$ 152,99 (sócios) e R$ 169,99 (não sócios);

Feminina: R$ 198 (sócios); R$ 219,99 (não sócios);

Masculina: R$ 207 (sócios) e R$ 229,99 (não sócio).

Live

O evento de lançamento contou também com o show do I Love Pagode e a apresentação do humorista e influencer Epaminondas. Com a presença de jogadores, das líderes de torcida Bicolindas e do mascote do clube, foram apresentadas também as novas peças da coleção 2022.

Confira mais algumas camisas do Paysandu para 2022 (Divulgação Paysandu)

Nas redes sociais, no início da semana, circulou uma imagem do suposto novo uniforme do Paysandu, que é em homenagem ao açaí. Tanto o escudo e a Lobo na camisa são nas cores do fruto característico do Pará. O clube confirmou que o uniforme é a camisa de goleiro.

Uniforme açaí foi confirmado como de goleiros (Reprodução)

Vale lembrar, no mês de dezembro de 2021, O Paysandu divulgou pelas redes sociais o uniforme n° 1, para a temporada de 2022. Após o lançamento, também foram apresentadas as camisas de treino, dos goleiros e outras peças.

Confira o comunicado do Paysandu sobre os uniformes

"Inspiradas em trechos do hino oficial do maior campeão da Amazônia, todas as camisas retratam sentimentos e referências do torcedor bicolor. Predominantemente branco, com mangas azuis, o novo manto simboliza os grandes feitos e conquistas do Papão da Curuzu. O novo manto de jogo se espelha nos modelos europeus. A cor off-White, no lugar do branco tradicional, empresta a peça sofisticação e modernidade".