Flamengo apresenta modelo de uniforme com novo patrocinador master

O Flamengo apresentou oficialmente nesta terça-feira (2), o novo patrocinador master do clube. O escolhido, cinco dias após a reunião da diretoria do clube que aprovou a troca do master, foi a casa de apostas esportivas Pixbet, que pagará R$ 170 milhões por dois anos de contrato para exibir sua logomarca nos uniformes dos times masculinos, femininos e de basquete rubro-negros.

O banco BRB, que antes ocupava a vaga, passou para a omoplata por R$ 6,2 milhões, por três meses. O vice-presidente de Comunicação e Marketing do Rubro-Negro, Gustavo Oliveira, falou sobre a troca.

“A Pixbet é uma grande parceira desde 2022 e agora traz um investimento ainda maior para o Flamengo. Este é um contrato muito importante. Ele deixa nosso manto ainda mais valioso e dá uma visibilidade gigantesca para o parceiro, não só com a exposição da marca nos uniformes, mas também nos nossos canais digitais”, disse.

Com as mudanças, a camisa do Flamengo passa a valer R$255,8 milhões. O novo design será estreado na primeira partida do Campeonato Carioca, no próximo dia 17, contra o Audax-RJ, na Arena da Amazônia, em Manaus.

Confira alguns dos patrocinadores do Flamengo:

Pixbet (master): R$ 85 milhões/ano

Adidas (fornecedor): R$ 69 milhões/ano

BRB (omoplata): R$ 6,2 milhões/3 meses

Mercado Livre (costas): R$ 21,5 milhões/ano

SIL (manga): R$ 12 milhões

ABC (short): R$ 7,1 milhões

Tim (número): R$ 5 milhões

Assistant card (barra traseira): R$ 20 milhões