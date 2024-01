Venda de ingressos para jogo do Flamengo no Mangueirão começa na quarta-feira (3)

Os ingressos para a partida entre Flamengo-RJ e Sampaio Correia-RJ, que vai ocorrer no estádio Mangueirão, começam a ser vendidos a partir do dia 3 de janeiro. O jogo será válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca de 2024.

Conforme divulgado pela BIS Entretenimento, produtora do jogo, por enquanto os bilhetes só poderão ser adquiridos na modalidade online, pelo site Ingresso SA. Em breve serão divulgados os pontos de venda física.

As entradas de arquibancada devem custar R$ 200,00, enquanto os bilhetes de cadeira sairão por R$ 400,00. Os valores são similares aos cobrados na partida entre Flamengo-RJ e Audax-RJ, que será realizado na Arena da Amazônia, em Manaus, pela primeira rodada do Cariocão.

Os ingressos de ambos os setores - cadeira e arquibancada - também podem ser adquiridos na modalidade de meia-entrada solidária. Com a doação de um quilo de alimento não perecível, as entradas serão vendidas a R$ 100,00 e R$ 200,00 respectivamente.

O jogo será disputado no dia 31 de janeiro, uma quarta-feira, à noite, e terá a presença do elenco principal do Rubro-Negro carioca. Isso porque, desde edição 2023 do Campeonato Carioca, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) definiu que todas as equipes participantes da competição devem utilizar os times principais na disputa do estadual depois da 3ª rodada, sendo passíveis de punição caso não obedeçam à regra.

A punição ao clube que descumprir a determinação é a perda do valor correspondente à totalidade da cota fixa mínima do direito de transmissão do contrato coletivo. Entretanto, se a equipe “burlar” a regra, mas já tiver recebido tal quantia, uma multa será aplicada. Portanto, tanto o Flamengo quanto o Sampaio Corrêa-RJ, virão com suas equipes principais para a disputa do Carioca em Belém.

Elenco do Flamengo

Até o momento, para a temporada 2024, somente o meio-campista Nicolás de La Cruz, de 26 anos, que estava no River Plate, da Argentina, foi contratado pela equipe rubro-negra.

O clube está em busca também de um novo lateral-esquerdo, após a aposentadoria de Filipe Luis, aos 38 anos. O zagueiro Rodrigo Caio também deixou a equipe após não renovar o contrato.

Jogos do Cariocão fora do Rio

A prática de jogos de clubes cariocas em outros estados é comum. Vasco e Flamengo disputaram o “Clássico dos Milhões” na cidade de Manaus, em 2016, com direito a mais de 44 mil torcedores, sendo o terceiro maior público da Arena da Amazônia. Em fevereiro do ano passado, Vasco e Botafogo se enfrentaram no estádio Castelão, em São Luís, também pelo Campeonato Carioca.

Em 2024, além de Belém, a cidade de Manaus, no Amazonas, também vai receber uma partida do Flamengo pelo Cariocão. Pela primeira rodada da competição, o Rubro-Negro enfrenta o Audax-RJ, na quarta-feira (17), às 21h30, na Arena da Amazônia. Os ingressos para o jogo já estão sendo vendidos.