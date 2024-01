Santos, goleiro do Flamengo, tem contratação encaminhada pelo Fortaleza

As conversas entre Flamengo e Fortaleza evoluíram, e a contratação do goleiro Santos, pelo tricolor do Pici, já está praticamente encaminhada. O goleiro já havia declarado que só sairia do rubro-negro se vendido, e o time cearense já está próximo de comprá-lo.

A informação é do jornal Diário do Nordeste, e foi confirmada pelo ge. O jogador ainda tem dois anos de contrato com o Flamengo, e, portanto, o Fortaleza não pode negociar diretamente com o jogador, somente com o clube carioca.

Santos chegou ao Flamengo em 2022, após ganhar destaque no Athletico-PR. Foram 63 jogos com a camisa vermelha e preta, tendo sido titular absoluto com o técnico Dorival Júnior, tendo sido essencial nos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores.

Em 2022, chegou entrar na pré-lista de Tite (atual técnico do Flamengo) para a Copa do Mundo do Catar. No entanto, a produtividade do jogador caiu em 2023, e ele perdeu a titularidade no rubro-negro com a chegada do técnico Jorge Sampaoli. O último jogo de Santos foi em maio de 2023, contra o Corinthians, pela Série A do Brasileirão.