Morre Denir, massagista do Flamengo desde 1981

O Flamengo começou o ano de 2024 com uma notícia muito triste, com a morte de um de seus lendários funcionários, Adenir Silva, carinhosamente chamado de seu Denir, mítico massagista do clube. Ele, que tinha 75 anos e vinha lutando contra um câncer no cérebro, diagnosticado em 2022, teve a sua morte anunciada na manhã desta segunda-feira (1) nas redes sociais do Rubro-Negro.

Denir integrou o estafe do Flamengo desde 1981, o que faz dele um dos profissionais mais longevos do clube. Era conhecido pela sua pontualidade e sempre muito querido por todos. Nos últimos anos, se tornou um personagem ainda mais conhecido do torcedor, já que Gabigol tinha o costume de beijar as suas mãos antes das partidas, pedindo bênção.

O querido Denir trabalhou ativamente até 2022, quando o câncer foi constatado. O massagista precisou realizar uma complicada cirurgia no cérebro, às pressas. Desde então, Seu Denir vinha recebendo acompanhamento médico constante sob o custo do clube. E chegou a visitar o Flamengo várias vezes.