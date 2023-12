Zico reconhece ano ruim de Gabigol, mas pede para deixarem o camisa 10 'em paz'

Ao conversar com a imprensa após o Jogo das Estrelas, no Maracanã, nesta quarta-feira (27), Zico fez um pedido sobre a atual temporada de Gabigol: “Deixa ele em paz”. Zico ainda reforçou a torcida pela volta por cima do craque.

“Deixa ele em paz. Foi um ano difícil. Todo o jogador tem anos bons, que as coisas dão certo, e anos que não. É parar para analisar, ver o que precisa ser feito e seguir em frente. Ele é um profissional de futebol. Não pode exagerar demais quando as coisas andam bem e não pode abaixar a cabeça quando a coisa não vai bem. É trabalho diário. Ele tem capacidade, talento e qualidade”, disse o Galinho.

O péssimo ano de Gabigol aconteceu, justamente, quando ele decidiu trocar a 9 pela pesada e histórica camisa 10. Antes de assumir essa numeração, Gabi falou com Zico. Foi o Galinho quem eternizou o número no Flamengo. Sem pensar duas vezes, o Rei “autorizou” que o atacante utilizasse a 10, que antes pertencia a Diego Ribas.

Como forma de agradecer a confiança, Gabigol presenteou Zico com a primeira camisa 10 que vestiu no Rubro-Negro. Os dois ídolos têm uma ótima relação. Ainda em entrevista, o Rei revelou que a rotina corriqueira de ambos impossibilita de manter contato diariamente. Mas o Galinho de Quintino reforçou a torcida para ver o atacante brilhando novamente no Flamengo, e com a camisa histórica.

“Ele sabe da importância do clube que ele está. Quanto mais você faz, mais te cobram. Quando você não é cobrado é porque não tem nada a dar. Tomara que ele se recupere. Eu, como torcedor do Flamengo, ficaria muito feliz de voltar a vê-lo fazendo gols, sendo decisivo para equipe. Tenho viajado muito. Fiquei dois meses fora. Gabriel tem a vida dele lá, eu tenho a minha. A gente não tem esse contato diário. Mas ele sabe que tem alguém, que mesmo longe, está torcendo por ele”, completou Zico.