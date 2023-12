Presidente do Corinthians deseja negociar Gabigol com o Flamengo, mas reclama de multa: 'é inviável'

Marco Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, afirmou que Gabigol não está à venda e cumprirá seu contrato até dezembro de 2024, mas essa declaração não desencorajou Augusto Melo, presidente eleito do Corinthians, de buscar a contratação do atacante. No entanto, Melo reconheceu que não possui recursos para arcar com a multa rescisória de R$ 177 milhões para concretizar a contratação do jogador.

"A ética primeiro é o Flamengo ter vontade de transferir o atleta para nós e depois o atleta querer estar conosco. Multa é inviável pagar. Não temos condições. O que queremos é um acordo, envolver atletas. Mas é uma conversa sem expectativas. Não é para agora. Tem conversa, mas qualquer coisa a gente parte para outros. Com calma, sem pressa, porque o modelo de gestão mudou. Não vamos contratar como as gestões anteriores. Vamos contratar monitorado para não errar", disse em entrevista à ESPN.

Apesar disso, Augusto Melo reiterou seu interesse em contratar Gabigol, algo que tem manifestado desde a semana passada. Quando indagado sobre a declaração de Marcos Braz, o novo presidente do Corinthians foi categórico.

"Há o interesse, sim, no Gabigol, tem a nossa cara, nossas características, sabe fazer gol. Existe, sim, uma intenção nossa. Temos ética, caráter. Quero conduzir o Corinthians assim, vou sempre falar com o próprio presidente do clube, não vou atravessar. Falei com (Rodolfo) Landim (presidente) e (Marcos) Braz (vice de futebol) se há possibilidade de conversarmos com o atleta. Tenho interesse sim e vou falar quando for autorizado".

O presidente eleito do Corinthians também expressou sua intenção de tentar a contratação de Gabigol dentro de condições viáveis para o clube, mas ressaltou que, se isso não for possível, buscará alternativas no mercado em busca de outro grande jogador.

"Houve um contato por telefone que havia interesse de conversar, sem compromisso. Se houver a possibilidade de se transferir, tudo bem. Se não der, partimos para outra. Também sou torcedor e estou ansioso por um grande time. Foi uma simples conversa por telefone, dizendo que gostaria de conversar com ele. Que teria interesse em alguns atletas dele. Me responderam que vamos conversar, não falamos nome específico. Me interesso, claro. Por que não entrar numa negociação com Gabigol? Queremos algo com ética, sempre unidos para não ter desavença", acrescenta.

Por fim, Augusto Melo elogiou o jogador do Flamengo e mencionou a possibilidade de uma reunião com a diretoria do clube carioca nesta sexta-feira. "Se foi ídolo no Flamengo, pode ser ídolo aqui também. Acho que uma boa parceria pode render. O Flamengo tem outro titular hoje. Queremos estar unidos porque unidos o futebol será muito mais forte", encerra.