Clube do Remo lança nova camisa em homenagem ao título '100%'

O Clube do Remo divulgou nesta terça-feira (23), em suas redes sociais, o lançamento da nova camisa da marca Rei, a “100%”. O modelo, da marca própria do clube, é uma homenagem ao título do Parazão de 2004, conquistado com 100% de aproveitamento.

As camisas estão disponíveis nas lojas Rei da Amazônia e Lojas do Remo, custando a partir de R$ 169,90.