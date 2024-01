Echaporã marca novamente e Remo vence o Castanhal no Mangueirão

O Clube do Remo conseguiu a segunda vitória no Campeonato Paraense. Desta vez, o triunfo veio diante do Castanhal, em partida realizada na noite desta quarta-feira (24), no Mangueirão. O único gol da partida foi marcado por Echaporã, no fim do primeiro tempo. A vitória manteve o time na liderança do grupo B, com seis pontos. O Japiim segue com um ponto, na terceira posição do grupo A.

Desde os minutos iniciais, a partida mostrou instantes de velocidade e marcação pesada. Coube aos azulinos ter maior domínio de bola no início da partida, bem como criar as primeiras chances, preferencialmente pelo lado esquerdo. Antes dos 15 minutos, Echaporã avançou duas vezes com perigo, ligando a redonda à grande área. Aos 11, um escanteio cobrado por Camilo quase termina em gol.

A resposta do Japiim veio com força. Aos 15 minutos, Maia invadiu a grande área e cruzou rasteiro para o meio, onde Daniel aguardava para o arremate, que passou bem perto de Marcelo Rangel. Aos poucos o jogo foi equilibrando, com o Castanhal avançando a marcação, se valendo de alguns contra-ataques rápidos na costa defensiva do Leão Azul, que passou a errar bastante na transição do meio com o ataque e fazer várias faltas, o que rendeu ao time dois cartões amarelos na primeira etapa.

Depois de um momento apático, quem apareceu foi a revelação do time, o atacante Echaporã, que abriu o placar após um belo chute da grande área, após uma ajeitada de peito do meia Camilo, aos 46 do primeiro tempo, para o delírio da torcida e alívio do treinador.

Segundo Tempo

No retorno do intervalo, Catalá mexeu no time e lançou Marco Antônio no lugar de Ronald, para dar maior movimentação do lado direita, balanceando as investidas de Echaporã pela esquerda. Com isso, o time ganhou maior mobilidade e o próprio Echaporã teve duas boas chances nos primeiros 10 minutos. Em uma delas o chute cruzado rasteiro quase engana o goleiro. Aos 14, novamente a pressão rondou a área do goleiro Xandão, após um chute forte de Raimar.

Catalá então fez mais algumas mudanças, tirando Pavani e Echaporã, para as entradas de Felipinho e Jaderson. Do lado castanhalense, saíram Maia e Gedoz para os lugares de Jair e Magno. Basicamente, os times mantiveram seus estilos de jogo, repondo apenas as peças de jogo. Na prática, o Remo se manteve mais ativo no ataque, mas sem a devida qualidade na finalização. O último a sair no Remo foi Camilo, para a entrada de Henrique.

Com Henrique e Felipinho, o Remo ganhou um gás nos minutos finais. Aos 35, a dupla invadiu a área, mas a finalização de Felipinho saiu errada e a bola foi por cima do gol. Com o time mais veloz, o Castanhal foi obrigado a se fechar na defesa. O último suspiro foi uma falta perigosa na entrada da área, que rendeu a Renato Alves o terceiro cartão amarelo para o Remo. A partida, enfim, terminou em 1 a 0 para o Remo. Na próxima rodada, o Remo encara o Tapajós, jogo adiado pela FPF, enquanto o Japiim enfrenta o Santa Rosa.

Ficha Técnica

Data: 24/01/2024

Local: Mangueirão

Hora: 20h30

Árbitro: Djonaltan Costa de Araújo

Assistentes: Ederson Brito de Albuquerque e Augusto Klemerson Mendes Diniz

Cartões Amarelos: Paulinho, Régis, Rodrigo (Castanhal) Reniê, Thalys, Renato Alves (Remo)

Castanhal: Xandão; Rodrigo, Régis, Matheus, Otávio; Carlos (Vitor Júnior), Leleu, Paulinho (João Vitor); Maia (Jair), Gedoz (Magno) e Daniel (Pedro).

Técnico: Wilton Bezerra

Remo: Marcelo Rangel; Thalys (Vidal), Ligger, Reniê, Raimar; Renato Alves, Pavani (Jaderson), Camilo (Henrique); Echaporã (Felipinho), Ronald (Marco Antônio) e Ytalo.

Técnico: Ricardo Catalá