FPF deve anunciar adiamento de Tapajós x Remo, interditar Arena Verde e impor reforma do gramado

A partida entre Tapajós e Remo deverá ser adiada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) após uma vistoria na Arena Verde, em Paragominas, onde o jogo seria realizado no próximo domingo (28). A FPF deu um prazo de 15 dias para que o clube santareno e a Prefeitura da cidade façam reparos no gramado, caso contrário o duelo será transferido para o Mangueirão e realizado, provavelmente, no dia 14 de fevereiro. A informação foi confirmada ao Grupo Liberal pelo presidente do Tapajós, Sandeclei Monte, em contato por telefone.

O jogo, até o momento, ainda está marcado para o próximo domingo (28), às 16h, na Arena Verde, na cidade de Paragominas (PA), local em que o Tapajós manda suas partidas no Parazão, porém o estado do gramado e outras questões estruturais foram checadas pela FPF e repassadas ao presidente do Tapajós, Sandeclei Monte e posteriormente informada à Prefeitura de Paragominas. O local foi vetado pela FPF apenas de forma verbal, sem documento oficial, e segue o impasse de quando e onde será a partida.

“Não fomos informados de forma oficial, mas a Arena Verde foi vetada pela FPF e passará por alguns reparos, que serão realizados pela prefeitura de Paragominas. Eu não quero que o jogo saia da Arena Verde, tenho um acordo com a prefeitura e preciso cumprir, porém, surgiu a possibilidade de que o jogo fosse em outro estádio, mas recusei essa situação. A partida ou ocorre na Arena Verde ou no Mangueirão. Qualquer outra praça esportiva, o Tapajós não irá jogar”, disse o presidente do Boto.

Sandeclei Monte está em Belém e informou que na tarde desta quinta-feira (25), terá uma reunião com membros da FPF, para decidir o que será feito. O mandatário do Tapajós falou que vem sendo bastante criticado por pessoas da cidade de Paragominas, caso o jogo seja feito em Belém e afirma que não compactua com essa possibilidade e que sempre a primeira opção será atuar na Arena Verde.

“Não tenho como negar que jogar em Belém é vantajoso pelo valor de uma possível renda, mas também tenho palavra e jogar contra o Remo na Arena Verde, faz parte de um acordo com a Prefeitura de Paragominas, local que colheu o Tapajós nesse período complicado em que não temos onde jogar. A prefeitura já iniciou melhorias e vamos aguardar o desenrolar dessa situação”, falou.