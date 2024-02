Após derrota, Remo monta esquema de trabalho em pleno carnaval para levantar moral no Parazão

Em crise depois da derrota para a Tuna, o Remo não poderá usar o período do carnaval para folga ou descanso. Na próxima quarta-feira, dia 14, o Leão volta a campo para cumprir jogo atrasado da 3ª rodada do Campeonato Paraense, contra o Tapajós, no Baenão. O revés em casa pegou o time de Ricardo Catalá de surpresa e uma folga durante o carnaval seria o mesmo que escancarar a crise que se avizinha no Baenão.

Aliás, a derrota em casa foi duramente criticada pela torcida. Nas redes sociais, muitos pedem a saída do técnico azulino ou a mudança em alguns setores do time, bastante criticados, como o goleiro Marcelo Rangel e o atacante Ytalo, que desperdiçou uma cobrança de pênalti, que poderia ter dado outro rumo ao clássico contra a Tuna.

Diante disso, o Departamento de Futebol do clube já adiantou parte da programação para os próximos dias. No final de semana o elenco terá treinos normais, ambos a partir das 9 horas da manhã, com entrevista coletiva em seguida. Embora não tenha confirmado os dias seguintes, a assessoria do clube adiantou que não haverá folga para o elenco. Falta apenas definir os horários e os tipos de trabalho que serão executados na segunda (12) e terça-feira (13) de carnaval.

Na quarta-feira (14), o Leão Azul terá outro compromisso em casa, desta vez contra o Tapajós, a partir das 20 horas. O adversário da vez é o 8º colocado na tábua classificatória e acumula cinco pontos, frutos de uma vitória, dois empates e uma derrota. A única vitória do adversário foi na quinta rodada, contra o Canaã, por 2 a 1.

A situação do adversário na tabela, ainda que distante do topo, aumenta a responsabilidade dos comandados de Ricardo Catalá, haja vista que a derrota foi um desastre na luta pela classificação à próxima fase. Atualmente, o Remo é o quarto colocado no Parazão, com sete pontos, atrás de Caeté, com oito, Tuna Luso, com nove, e o líder Paysandu, com 13. Vale lembrar, no entanto, que os azulinos possuem quatro jogos, um a menos que os times acima.

Programação do Clube do Remo

- Sábado (10/02)

9h - Treino no Banpará Baenão

- Domingo (11/02)

9h - Treino no Banpará Baenão

- Segunda e Terça (12 e 13)

Treino normal, aguardando horário.