Jaderson marcou primeiro gol pelo Remo e espera "dar uma resposta mais rápida"

Na última quinta-feira (8), o Remo perdeu o clássico para a Tuna por 3 a 2, em pleno Baenão. Jaderson marcou um dos gols na derrota no Re-Tu e foi um dos poucos jogadores que se salvaram da atuação ruim do Remo no clássico.

O atacante falou sobre o momento do Leão na temporada, depois do resultado e atuações que não estão convencendo o torcedor azulino. “Está sendo um momento muito difícil. Acho que ninguém gosta de perder, então estamos assimilando essa derrota. Vamos trabalhar forte até o próximo jogo para conseguir dar uma resposta mais rápida”, comentou o jogador

Jaderson tem 23 anos e marcou o primeiro gol dele com a camisa do Remo na temporada. No clássico contra a Tuna, ele começou o jogo como titular pela primeira vez e comentou sobre o gol marcado no primeiro tempo.

“Acredito que o individual aparece no coletivo, então o coletivo foi muito bem e o individual apareceu. Estou muito feliz pelo gol, acho que foi um gol coletivo, teve bastante participação de todos os jogadores e também acho que é o trabalho: pisando na área, treinando depois do jogo. Então acredito que o individual aparece só com o coletivo. É focar e ir para o próximo jogo”

O jogador falou sobre esse começo de temporada, que o técnico Ricardo Catalá tem feito mudanças no time titular em algumas partidas. “Temos um elenco muito bom, de qualidade, e quem entra dá conta do resultado. Tudo isso fica na mão do professor, os onze que ele escolher vão dar o máximo pelo clube, vai vestir a camisa e vai sempre tá honrando o Remo”, ressaltou o atacante.

Jaderson também comentou o que será feito nos 5 dias que o Remo terá até a partida contra o Tapajós, na próxima quarta-feira, no Baenão.

“É trabalhando. Nós vamos ver o vídeo, ver o que a gente errou e acertou, trabalhar forte para o próximo jogo estar mais focado e errar o menos possível para conseguir ser fatal quando chegarmos lá na frente”