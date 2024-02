Clube do Remo tem a conta no Twitter invadida por hackers e 'anunciam' saída de Catalá

Na manhã deste sábado (10), torcedores do Clube do Remo foram surpreendidos com publicações de hackers na conta oficial do time na plataforma X (antigo Twitter). Entre as postagens, os invasores comentaram sobre Ricardo Catalá, técnico do time. "Catalá está demitido já, galera. Já já a notícia sai", divulgaram. Além disso, o hacker também fez alusão à rivalidade RE-PA. As publicações foram apagadas logo em seguida pela assessoria do clube.

O responsável pela invasão é o mesmo que, na noite de sexta-feira (9), também invadiu as contas do Instagram de várias celebridades como Marina Ruy Barbosa e Luísa Sonza. Ao tomar conta dos perfis, o hacker se anuncia com a seguinte mensagem: "hacked by @zestyx68. O coisa ruim tá imparável sigam (apenas twitter) @zestyx86 - @nelood"