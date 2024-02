Estreia do Remo na Copa do Brasil de 2024 tem horário alterado; confira

O horário da estreia do Remo na Copa do Brasil de 2024 foi alterado. Inicialmente marcado para ocorrer às 20h, o jogo entre o Leão e o Porto Velho-RO foi remarcado para às 15h. O duelo será disputado no estádio Aluízio Ferreira, na capital de Rondônia. A informação ainda não foi confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mas já foi divulgada pelas redes sociais do time rondoniense.

A mudança de horário ocorreu a pedido do Porto Velho-RO. O estádio Aluízio Ferreira, casa da equipe, não tem iluminação e, portanto, não pode receber partidas noturnas.

A mesma alteração também deve ocorrer na estreia do Paysandu na competição. O Ji-Paraná, adversário bicolor, enviou um ofício à CBF pedindo para que o jogo saia do dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira, e passe para o sábado, dia 2 de março, às 15h30.

Copa do Brasil

Na primeira fase, o que está em jogo será a cota de participação para a jogar a 2ª fase da competição. O Remo, caso elimine o Porto Velho, vai faturar R$ 945 mil.

Por atuar fora de casa, o Remo tem a vantagem do empate no confronto para avançar de fase. Na etapa seguinte do torneio, o Leão poderá enfrentar o vencedor de River-PI x Ypiranga-RS.