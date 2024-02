Re-Pa: Barbearia de Belém trola torcedores dos times paraenses

Neste domingo (4), ocorrerá o primeiro clássico da temporada entre Remo e Paysandu, válido pela quinta rodada do Campeonato Paraense. Em meio a esse clima de rivalidade, uma barbearia decidiu aproveitar o momento para brincar com os clientes-torcedores dos times.

Ao ocupar a cadeira do barbeiro, os clientes são surpreendidos quando ele coloca as bandeiras dos times paraenses estrategicamente embaixo da capa de corte de cabelo. Ao perceberem que estão com as bandeiras de seus times adversários sob o corpo, os clientes reagem à brincadeira.

VEJA MAIS