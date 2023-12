Rony, do Palmeiras, aproveita férias para cuidar do avô; vídeo

Rony está aproveitando as férias em família em Magalhães Barata, no interior do Pará, onde foi nascido e criado, mas é no bairro Vila Quadros que o atacante passa a maior parte do seu período de folga dos gramados. E além de curtir momentos com os irmãos, tias e primos, ele cuida de uma das pessoas mais importantes de sua vida: o avô Miguel.

O craque foi criado ao lado de quatro irmãos e sem a presença do pai, que se separou da mãe quando ele ainda era criança. Pouco tempo depois, a mãe também foi embora. Rony e os irmãos passaram a ser cuidados pela avó, que morreu quando ele era adolescente.

Daí então, “vô Miguel”, carinhosamente chamado por Rony, entra em cena e passa a ser o chefe da família. Foi ele quem segurou as pontas de cuidar dos netos por anos. E o reconhecimento vem em forma de carinho e preocupação. Rony fez questão de acompanhar de perto o avô em exames de rotina em um hospital da região.

“Esse é meu vô cuidando da saúde. É o mínimo que posso fazer por quem sou eternamente grato. Obrigado ao doutor Eduardo Costa por cuidar tão bem da minha família”, escreveu em suas redes sociais.

Além de ter sido convocado para a Seleção Brasileira duas vezes em 2023, Rony tem 11 títulos com a camisa do Palmeiras, dentre eles, duas Libertadores, duas Copas do Brasil e dois Brasileiros.