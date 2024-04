Palmeiras e Puma devem assinar renovação de contrato esportivo até 2027

Palmeiras e Puma caminham para um acordo e devem assinar a renovação do contrato de fornecimento de material esportivo até o fim de 2027. De acordo com o ‘Nosso Palestra’, o time paulista chegou a ter a Adidas como favorita para produzir seus uniformes a partir de 2025, mas a Puma cobriu a oferta.

Agora, as partes dependem da confirmação e oficialização do acordo. Entre as negociações, o Verdão recebeu ofertas de sete empresas, tendo prazo de apresentação de propostas até fevereiro. Para a Adidas, pesavam a capacidade de produção e distribuição, além dos valores e possibilidade de gerar maior receita com royalties dos produtos.

O contrato atual com a Puma rende R$ 42 milhões, e a empresa se prontificou a cobrir a concorrente. O time e a marca esportiva ainda não se pronunciaram. As partes já tiveram divergências em 2019, mas mantêm uma relação pacífica no momento. Um dos pontos que o Palmeiras trabalha é ter o aumento de receitas a partir de 2025, com o fornecimento de materiais esportivos.

O Verdão já havia fechado um acordo pela exploração das placas de publicidade nos jogos em que for mandante entre 2025 e 2029, por R$ 315 milhões. Após o contrato com a Puma, resta definir a marca que irá patrocinar o clube, já que o contrato com Crefisa e FAM se encerra em dezembro, período de eleição presidencial.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)