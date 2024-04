Após título do Paulistão, Endrick pode fazer apenas 15 jogos pelo Palmeiras antes de transferência

A promessa do futebol brasileiro Endrick fez a última final com a camisa do Palmeiras antes de ir para o Real Madrid no domingo (7). O jovem atacante vai se tornar jogador do clube espanhol assim que completar 18 anos, no dia 21 de julho, conforme estabelecido no contrato. Até lá, o jogador ainda vai cumprir os compromissos com a camisa do time paulista.

No último final de semana, Endrick conquistou o título do Campeonato Paulista em cima do Santos. Após o triunfo, o clima com o atacante era de despedida, mesmo com jogos para concluir com o Verdão nos próximos três meses.

"Estar aqui é um privilégio para mim, ano passado vi da TV e o Veiga ganhou três troféus, o Rômulo, também. Fico grato pela minha família, que esteve sempre comigo, pelo professor [Abel Ferreira], a Leila, o estafe. Não é uma despedida, é um até logo", disse o atacante após o título do Paulistão.

Mesmo com o tempo, o Palmeiras terá que dividir o craque com a Seleção Brasileira, que vai fazer convocações nesse período visando a Copa América. Até dia 21 de julho, o Verdão tem 27 jogos no calendário, no entanto, o jovem atacante deve atuar em apenas 15.

Nas duas próximas partidas do time paulista, Endrick ainda é dúvida. O jogador não deve atuar para se recuperar dores na coxa direita. Assim, ele só voltaria a jogar contra o Internacional, pelo Brasileirão, no dia 17 de abril.

Além disso, se convocado para defender o Brasil, o atacante vai perder até nove jogos do Palmeiras - considerando que a Seleção chegue a final.

Endrick é o nome do futebol brasileiro neste momento. Com apenas 17 anos, o jogador já fez 69 jogos com a camisa do Palmeira e marcou 19 gols. Por conta das performances, o atacante chamou a atenção do Real Madrid, que o comprou por 72 milhões de euros, mais de R$ 400 milhões. No time merengue, o brasileiro vai se companheiro de Vini Jr. e Rodrygo.

Jogos que Endrick ainda deve disputar pelo Palmeiras

17/4 - Internacional (Brasileirão)

21/4 - Flamengo (Brasileirão)

Jogo Ida e volta da 3ª fase da Copa do Brasil - a definir

24/4 - Independiente del Valle (Libertadores)

29/4 - São Paulo (Brasileirão)

5/5 - Cuiabá (Brasileirão)

9/5 - Liverpool (Libertadores)

12/5 - Athletico-PR (Brasileirão)

15/5 - Independiente del Valle (Libertadores)

19/5 - Criciúma (Brasileirão)

26/5 - Vasco (Brasileirão)

30/5 - San Lorenzo (Libertadores)

2/6 - Atlético-MG (Brasileirão)

17/7 - Fluminense (Brasileirão)

21/7 - Vitória (Brasileirão)