Endrick e Gabriely Miranda planejam casamento e preocupam família do jogador; entenda

Endrick e Gabriely Miranda vivem uma história de amor. O jogador e a modelo, que assumiram o namoro no fim do ano passado, protagonizaram cenas fofas no jogo entre o Brasil e a Espanha, na última semana. O que acabou acendendo uma luz vermelha no entorno do atacante.

Endrick e Gabriely já planejam o casamento para breve. Embora ela desconverse quando o assunto é um futuro longe do Brasil para acompanhar o namorado, o jogador dá como certa a ida da namorada para a Espanha em julho, quando ele se apresenta ao Real Madrid e faz 18 anos.

O relacionamento virou uma questão para a equipe do jogador no Brasil e na Europa, inclusive nos corredores do poderoso time espanhol. Apesar de os pais de Endrick adorarem a nora, foram aconselhados para pedir ao filho ir com calma no romance.

Segundo fontes do site EXTRA, a maior preocupação é que o relacionamento do jogador tire o foco dele no campo, Cogita-se, inclusive, a ideia de que um amigo mais íntimo, fique morando com Endrick na capital espanhola em seu primeiro ano de contrato, para que ele se adapte e tenha foco total no futebol.