Com gol de Endrick, Palmeiras vence o Novorizontino e avança para a final do Paulistão

O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista! O Verdão venceu o Novorizontino por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (28), no Allianz Parque. Com Endrick sendo o protagonista, a equipe alviverde chega à quinta decisão de Paulistão seguida e busca o tricampeonato consecutivo.

Na decisão, o Palmeiras vai encarar o Santos, que passou pelo RB Bragantino na última quarta-feira (27). O primeiro jogo da final deve ocorrer na Vila Belmiro, casa do Peixe, no domingo (31).

O Palmeiras teve um início de jogo complicado. Mesmo fora de casa, o Novorizontino tentou surpreender e começou melhor. No primeiro tempo, a equipe pressionou o Verdão e assustou o gol alviverde na etapa inicial. Mesmo sob pressão, o time segurou o placar e foi para o segundo tempo para decidir.

Endrick, até então, não havia aparecido no jogo por conta da marcação dos adversários. Com isso, na etapa final, a pressão aumentou. E, após passar o primeiro tempo sem grandes lances, o atacante apareceu logo no início do segundo período e marcou o gol que garantiu a classificação do Palmeiras para a final.

Aos sete minutos, Mayke levantou a bola na área, Flaco López ajustou de cabeça e o jovem atacante, de apenas 17 anos, chutou rasteiro para o fundo do gol. Com o placar, o Verdão gostou do jogo e passou a dominar. Mesmo com o Novorizontino buscando o empate, o Palmeiras segurou o resultado e avançou para a quinta decisão seguida.

Enquanto o Palmeiras vai em busca do tricampeonato consecutivo, o Santos quer retornar aos tempos de glórias. A equipe do Peixe não chegava a uma final do Paulistão desde 2016.