Adversário do Paysandu na Série C, Santos volta à final do Paulistão após oito anos

O Santos venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1, nesta quarta-feira (27), na Neo Química Arena, e está classificado para a final do Campeonato Paulista. Os gols do Peixe foram marcados por Joaquim, Guilherme e Giuliano. Já Eduardo Sasha descontou para o Leão da Zona.

O Peixe, que está em uma fase de restruturação após o rebaixamento para a Série B do Brasileirão, não chegava a uma final do Paulistão há oito anos. A última disputa de título havia sido em 2016, contra o Audax. Na ocasião, o Santos saiu campeão.

Todos os gols do lado santista foram marcados com jogadas de bola aérea. O time sentiu a marcação no meio de campo e, por isso, usou as bolas laterais para passar pelo RBB. Na partida, o Santos contou com a presença em peso dos torcedores alvinegros.

Os santistas apareceram em peso na Arena do rival, Corinthians, para empurrar o time. Ao todo, foram 44.804 torcedores no jogo em Itaquera. Este número é o maior público do estádio.

Nesta temporada, o time da Vila será um dos adversários do Paysandu. Os dois clubes disputam a Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo entre o Peixe e o Papão será na primeira rodada da competição, que ainda terá a data, horário e local divulgados pela CBF. (Confederação Brasileira de Futebol).

O próximo adversário do Peixe ainda será definido. Nesta quinta-feira (28), Palmeiras e Novorizontino, no Allianz Parque, às 21h30, se enfrentam pela segunda vaga na decisão. A final do Paulistão terá confrontos de ida e volta. Os jogos que valem a taça ainda não têm datas, horários e locais definidos.