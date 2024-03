Endrick, do Palmeiras, é eleito o jogador mais caro do Brasileirão; veja o ranking

O Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES) divulgou nesta quarta-feira (15/03) a lista dos 10 jogadores mais valiosos do Brasileirão. O estudo coloca Endrick, do Palmeiras, como o atleta mais caro da liga, com um valor de mercado de 80,5 milhões de euros (cerca de R$ 440 milhões).

O top 3 do ranking dos jogadores mais valiosos do Brasileirão é completado por Paulinho, do Atlético-MG, e Pedro, do Flamengo, ambos avaliados em 42 milhões de euros (cerca de R$ 227 milhões).

O Flamengo é o time que mais aparece na lista do CIES, com cinco representantes: Pedro, Gerson, Victor Hugo, Ayrton Lucas e De La Cruz. Além de Endrick, o Palmeiras também conta com o zagueiro Murilo na lista. Atlético-MG, Corinthians e Fluminense completam a lista com um jogador cada.

O estudo do CIES também destaca que Endrick é o jogador mais valioso que atua fora da Europa. O jovem atacante do Palmeiras está atrás apenas de Antonio Silva e João Neves, do Benfica, e Gonçalo Inácio, do Sporting, na lista dos atletas mais caros das 66 ligas analisadas pelo CIES, excluindo as cinco principais da Europa.

Veja o ranking

1. Endrick (Palmeiras) - R$ 437,2 milhões

2. Paulinho (Atlético-MG) - R$ 226.8 milhões

3. Pedro (Flamengo) - R$ 226,8 milhões

4. Gerson (Flamengo) - R$ 215,9 milhões

5. Yuri Alberto (Corinthians) - R$ 190,4 milhões

6. Victor Hugo (Flamengo) - R$ 172,4 milhões

7. Ayrton Lucas (Flamengo) - R$ 157,7 milhões

8. De La Cruz (Flamengo) - R$ 150,1 milhões

9. Jhon Árias (Fluminense) - R$ 138,7 milhões

10. Murilo (Palmeiras) - R$ 131,6 milhões

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)