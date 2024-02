Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo; veja o ranking

Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, lidera como o atleta mais bem pago do mundo em 2023. Segundo levantamento do site especializado "Sportico", o craque português faturou impressionantes 275 milhões de dólares (cerca de R$ 1,3 bilhão) no ano passado, somando salário e patrocínios.

O atacante está à frente de nomes como o golfista Jon Rahm (203 milhões de dólares) e o jogador de futebol Lionel Messi (130 milhões de dólares), que completam o pódio.

Brasileiro no top 10

O Brasil também tem um representante no top 10 dos atletas mais bem pagos do mundo. Neymar aparece na sexta posição, mesmo com um ano de muitas mudanças, com um faturamento de 121 milhões de dólares (cerca de R$ 600 milhões) no ano passado.

O jogador fechou 2023 com apenas 17 jogos, mas com número impressionante de participações em gols. Além de ter sofrido graves lesões, ele deixou o PSG para defender o Al Hilal, da Arábia Saudita.

Ausência de mulheres no top 100

Apesar do crescimento do esporte feminino nos últimos anos, ainda há uma grande disparidade de renda entre homens e mulheres. A tenista norte-americana Coco Gauff foi a mulher com maior faturamento em 2023, recebendo 22,7 milhões de dólares.

A tenista teve um faturamento muito inferior ao do jogador de futebol americano Derek Carr, do New Orleans Saints, que ocupou a posição de número 100 do ranking.

Confira o top 10

*valor do faturamento em 2023 em dólares

Cristiano Ronaldo (futebol, Al-Nassr) - 275 milhões Jon Rahm (golfe) - 203 milhões Lionel Messi (futebol, Inter Miami) - 130 milhões LeBron James (basquete, Lakers) - 125,7 milhões Kylian Mbappé (futebol, PSG) - 125 milhões Neymar (futebol, Al-Hilal) - 121 milhões Stephen Curry (basquete, Warriors) - 98,9 milhões Giannis Antetokounmpo (basquete, Bucks) - 88,4 milhões Kevin Durant (basquete, Suns) - 86,9 milhões Patrick Mahomes (futebol americano, Chiefs) - 84,3 milhões

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)