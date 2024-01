Veja lista de jogadores da Europa que podem mudar de clubes

As negociações no futebol europeu podem aproveitar o início do ano como um bom momento para garantir novas negociações de contrato. Jogadores que possuem vínculo até o meio de 2024 já podem assinar pré-contratos com novos clubes para a próxima temporada.

De acordo com o GE, pelo menos 10 craques têm a possibilidade de procurar outros destinos. Confira a lista:

Mbappé

O maior protagonista de novelas das últimas temporadas vai para a reta final de seu atual vínculo com o Paris Saint-Germain, que está confiante numa renovação. O Real Madrid, por sua vez, preparada uma última - e derradeira - investida pelo atacante de 25 anos.

Mbappé defende o PSG desde 2017/18 e é o atual artilheiro isolado do Campeonato Francês, com 18 gols. Na atual temporada, marcou 21 vezes e deu duas assistências em 22 partidas.

Modric

Melhor jogador do mundo em 2018, o meia croata de 38 anos perdeu espaço no Real Madrid e chegou até a reclamar da reserva. O técnico Carlo Ancelotti negou atrito e disse que a concorrência pela posição está alta no elenco.

Modric entrou em campo pelo clube espanhol 20 vezes em 2023/24, 11 delas como titular, marcou um gol e deu três assistências. Tudo indica que o Real não pretende estender o atual vínculo.

Kroos

Aos 33 anos, o alemão vive situação parecida com a de Modric, com quem formou meio-campo histórico no Real Madrid. Jogou 23 vezes na atual temporada, 15 delas como titular, marcou um gol e deu seis assistências.

Kroos é um grande crítico de jogadores que vão para o futebol saudita e já disse em entrevista que pretende encerrar a carreira no Real. O clube costuma renovar por apenas uma temporada com jogadores acima de 30 anos, sem aumento salarial.

Giroud

O atacante francês de 37 anos, campeão do mundo em 2018 com sua seleção, já disse publicamente que tem o desejo de permanecer no Milan. Com contrato válido até junho, porém, ele desperta interesse de clubes da MLS.

Giroud atualmente é titular e entrou em campo 21 vezes pelo clube em 2023/24. Marcou nove gols e deu sete assistências.

Thiago Alcântara

O brasileiro naturalizado espanhol não joga desde abril pelo Liverpool, onde conviveu com lesões e teve dificuldade para se firmar desde que chegou, em 2020/21.

Ex-Barcelona e Bayern de Munique, o meio-campista está com 32 anos. Não há indícios de que o vínculo com o clube inglês será renovado.

Jorginho

Ex-Napoli e Chelsea, o brasileiro naturalizado italiano de 32 anos chegou ao Arsenal em janeiro de 2023 e é reserva do time comandado por Mikel Arteta. Na atual temporada, jogou 18 vezes, metade delas saindo do banco, e marcou um gol.

O atual contrato tem opção de renovação por mais uma temporada, mas Jorginho já pode pensar em trocar de clube, se desejar.

Rabiot

O volante francês de 28 anos tem papel importante na Juventus, que deseja mantê-lo. Foi dele o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Roma no último sábado, que fez a equipe colar na líder Inter de Milão no Campeonato Italiano.

Rabiot atuou 16 vezes, fez três gols e deu três assistências na atual temporada. Ex-Toulouse e PSG, ele está na Juve desde 2019/20.