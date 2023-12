Vinicius Jr. integra lista de melhores do mundo em 2023; Neymar fica de fora

A lista dos 100 melhores jogadores de 2023 foi divulgada pela revista inglesa Four Four Two, e Vini Jr. é o único brasileiro a integrar o top 100 da lista. O atacante da Seleção Canarinha e do Real Madrid, ficou com o 10º lugar da lista. Neymar Jr, um dos grandes craques brasileiros, ficou de fora do ranking.

O camisa 10 da Seleção não teve um bom ano em campo, com seu nome marcado por polêmicas e lesões, tendo disputado somente 17 jogos em 2023. Em outubro, rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, na partida entre Brasil e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Outros brasileiros também integraram o ranking da revista inglesa, no entanto, nenhum atua no Brasil atualmente. O goleiro Alisson (Liverpool), ocupa a 21ª colocação, enquanto Bruno Guimarães (Newcastle) e Ederson (Manchester City) foram eleitos os 22º e 23º, respectivamente, melhores do ano. Gabriel Martinelli (Arsenal), Rodrygo (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Douglas Luiz (Aston Villa) e Lucas Paquetá (West Ham) também estão na lista.

O top três da lista ficou com três fenômenos: o norueguês Erling Haaland, do Manchester City, ocupou o primeiro lugar, enquanto Jude Bellingham, companheiro de Vini Jr. no Real Madrid, ficou com a segunda posição, seguido por Harry Kane do Bayern de Munique.

Confira o top 10:

Erling Haaland (Manchester City) Jude Bellingham (Real Madrid) Harry Kane (Bayern de Munique) Kylian Mbappe (PSG) Rodri (Manchester City) Lionel Messi (Inter Miami) Bernardo Silva (Manchester City) Mohamed Salah (Liverpool) Antoine Griezmann (Atlético de Madri) Vini Jr. (Real Madrid)